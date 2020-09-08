【虛擬銀行】虛擬銀行會有全面取代傳統銀行的一天嗎？用3個角度分析話你知不會

▲ 虛擬銀行會有全面取代傳統銀行的一天嗎？

中期：人的習慣和周邊配套令大家不能只用虛擬銀行

就算5年來虛擬銀行的產品和服務範圍就跟傳統銀行比拼，人的習慣和周邊的配套仍然是取代傳統銀行的瓶頸。

跟大家做一個思想實驗，你能幻想5至10年以後，你在香港所有的日常消費都能夠以電子的方式支付嗎？如果可以，那麼坐的士、過年封紅包、朋友結婚的人情呢？如果現金仍然是需要的，那傳統銀行就不會沒落了。

這裏先糾正一點，大家會說WeLab和聲稱8月上綫但未成事的Mox都有Debit Card，所以「現金」這東西並不是虛擬銀行的限制。很可惜這是錯誤的觀念，這只是虛擬銀行慷傳統銀行之慨，租用了傳統銀行Cash management的能力（每筆提款虛擬銀行都要付巨額手續費給傳統銀行），這就更證明了虛擬銀行注定不能單獨生存了。

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當然習慣是可以改變的，一河之隔的人民都習慣用微信發紅包，的士也根本不收現金，但這裏也牽涉商戶的配套問題，就是你已習慣了電子支付，但商戶也要提供這個配套才可以，最少香港就不是每個的士大佬都喜歡電子支付了。

電子支付還有一個大難題，就是當支付金額相當大的時候，基於保安的原因，銀行是不允許大家做這筆交易的，樓宇買賣便是個好例子。

如果大家買過房子，便知道支票仍然是主流的結算工具。雖然支票很古老，但它的魅力從來不減，因為它1）結算金額無上限、2）收款者毋須提供戶口號碼、3）錯誤機會極低（當然這是真確的收款者拿著支票說要存進自己銀行戶口了）。

就算律師樓容許大家FPS支付，而大家要付的金額也少於100萬元，大家會選擇FPS還是支票呢？

虛擬銀行是沒有支票的，但我也相信有朝一日支票會給淘汰，各銀行會定義出一套嘅具備支票的魅力，又簡單快捷的支付工具，但這很可能不是5至10年內的事了。

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