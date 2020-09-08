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【虛擬銀行】虛擬銀行會有全面取代傳統銀行的一天嗎？用3個角度分析話你知不會　

博客 13:40 2020/09/08

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由3個角度分析　虛擬銀行會有全面取代傳統銀行的一天嗎？

有網友留言，問香港的「虛擬銀行」會不會有一天全面取代「傳統銀行」。我想超長期（我指20+年）我就真的說不準，但從短中長期來說「虛擬銀行」全面取代「傳統銀行」這真的不會發生，雖然問題很複雜，但萬法歸宗原因只有一個，就是：

你不能只用虛擬銀行而完全不用傳統銀行的服務。

既然你只能1）只用傳統銀行；或2）同時用傳統銀行和虛擬銀行。那傳統銀行便不會被完全取代了。為甚麼呢？今天會用短中長期3個理由說明，分別是：

  • 短期來說：虛擬銀行的服務範圍還未能和傳統銀行匹配
  • 中期來說：人的習慣和周邊的配套令大家不能只用虛擬銀行
  • 長期來說：「人」仍然不會、也不能被取代

【延伸閱讀】點解虛擬銀行先出Debit Card係高明選擇？

短期：虛銀服務範圍未能和傳統銀行匹配

以現時已開業眾安、天星、WeLab和Livi來看，虛擬銀行在開業初期的服務是極度有限的，就算把4家銀行的服務加起來，都只有3種貨幣的活期和定期、FPS和RTGS轉帳、分期私人貸款、提款卡、二維碼支付、簡單保險。

對比傳統銀行，隨便屈指一算都知道少了其他外幣活期和定期、外滙買賣、信用卡、除分期外其他私人貸款、按揭、海外轉帳、股票交易、一系投資產品等，還未數一整個 Commercial Banking和Private Banking的服務。

有時候看似很簡單的產品，背後銀行的準備工夫可以是海量的，單以「外滙買賣」為例，背後便牽涉一系列風險管理（包括Operational risk和Market risk）、Treasury營運、App開發、系統建設、市場推廣的工夫；WeLab和Livi到現時還沒有任何貸款產品，相信也與因貸款產品所需的海量工作有關。

如果大家有留意英國的虛擬銀行Monzo，開業5年到今天都沒有信用卡（MasterCard Debit Card是有的，有時連傳媒都會搞錯），貸款產品也只有最簡單的。那要在虛擬銀行借按揭，相信不是5年內的事，大家仍然要光顧傳統銀行呢。

【下一頁】

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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