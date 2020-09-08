最貼地智能眼鏡　SOLOS聽歌、通話、監察身體一次過　

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【虛擬銀行】虛擬銀行會有全面取代傳統銀行的一天嗎？用3個角度分析話你知不會
眼鏡可以是時裝、亦可以是改善視力的必需品，但現在一次過多了數個新的定義，就是聽歌、監察身體和運動用途集於一身，用途如此多變萬用，還不是因為它來自著名的麻省理工研發多年，今天正式投入市埸的SOLOS智能眼鏡。
智能眼鏡絕對並不是新鮮的事物，屈指一算，先後計有Alain Mikli曾經推出過鏡框上增設攝影鏡頭的眼鏡、2014年的Google Glass，甚至筆者去年拜訪蔡司（Zeiss）鏡片位於德國的總部，目睹他們的研究室內的一副virtual眼鏡正在開發，由此可見智能眼鏡一直都在不停地進化，但說到能夠應用的卻不多，直至SOLOS Smart Glasses的出現才稱得上在現實世界能夠大派用場。
SOLOS由麻省理工開發，首先由最基本的外觀說起，鏡框暫時有3個款式可供選擇，集中以方框為主，款式上走近似Ray-Ban的Wayfarer方框款式，易於駕馭沒有太大難度可言，加上兩種顏色可供選擇的藍光鏡片，基本功可說是做到足。
AirGo 紀錄在案
戲肉方面，自然是鏡框內部結構。設計上，看似平實的框架原來內藏玄機，設計意念以Lego積木為本，亦即是鏡臂和鏡框可以分拆，左邊鏡臂內置鋰電池，而右邊鏡臂則內置鏡框內所有感應按鈕，這個設計除了可以加推不同顏色的鏡臂，供佩戴者更換不同顏色的鏡臂外，最主要的原因是顧客可以多購一枝鋰電池鏡臂，方便以作充電。
至於功能上有很多個選擇，暫且以最常應用的功能說起，首先眼鏡一定要與你的智能電話聯繫上，當接受到訊號在聽音樂時，鏡框內置了立體聲雙喇叭，而喇叭獲得Whisper Audio Technology專利註冊技術，支援環繞聲音質不俗的同時，亦可以清楚地聽到四周環境，而當有外來電話打入時，亦可清晰地聽到朋友對話。
此外，如果你是運動愛好者的話，當眼鏡與你的電話聯繫上官方apps SOLOS AirGo時，其九軸感應技術就一定令大家更物盡其用，當中包含AI健康和AI訓練兩大程式。
前者可以將你做運動時的資料詳細記錄下來，跑步距離、心率和消耗卡路里等資料都一律記錄在案。
後者更是有趣，就以改善坐姿為例，通過眼鏡內的感應器，它可以提示你的坐姿是否正確，一旦你出現「低頭族」的情況，眼鏡內的語音便會作出提醒，甚至如果你調校設定，就連像喝水這般的小事它都可以作出語音提示，對於著重健康的人士來說，SOLOS可說是一個非常好的幫手。
而難得的是對於一些看產品說明書儼如面臨大敵的人士，品牌亦已經將眼鏡的教學短片上載於YouTube，沒有看不懂的理由，對於患上「高科技產品恐懼症」的人來說，更是沒有學不懂的藉口。
產品查詢：Blackzmith Optical（2682 0069）
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌