最貼地智能眼鏡　SOLOS聽歌、通話、監察身體一次過　

▲ SOLOS智能眼鏡只要連繫上iPhone，通話、聽歌和監察身體一鏡搞點晒。

眼鏡可以是時裝、亦可以是改善視力的必需品，但現在一次過多了數個新的定義，就是聽歌、監察身體和運動用途集於一身，用途如此多變萬用，還不是因為它來自著名的麻省理工研發多年，今天正式投入市埸的SOLOS智能眼鏡。

▲ 真正做到「貼地」的SOLOS智能眼鏡，與你的iPhone聯繫上後，除了聽音樂，記錄做運動的情況外，它更可以由提示你日常生活上錯誤的姿勢，甚至提你喝水等。（$2,380）

▲ SOLOS暫時推出3 款不同形狀的鏡框，這一款酷似Ray-Ban的Wayfarer方框款式，稍後時間將會推出圓框鏡架。（$2,380/攝影：黃建輝）

智能眼鏡絕對並不是新鮮的事物，屈指一算，先後計有Alain Mikli曾經推出過鏡框上增設攝影鏡頭的眼鏡、2014年的Google Glass，甚至筆者去年拜訪蔡司（Zeiss）鏡片位於德國的總部，目睹他們的研究室內的一副virtual眼鏡正在開發，由此可見智能眼鏡一直都在不停地進化，但說到能夠應用的卻不多，直至SOLOS Smart Glasses的出現才稱得上在現實世界能夠大派用場。

▲ 森美都戴上SOLOS智能眼鏡。（圖片Black Zmith提供）

▲ 內藏無數功能的SOLOS智能眼鏡，一次過未必可以盡學所有功能，但大家不必擔心得物無所用，因為YouTube內已經上載了品牌的教學短片，大家一學即會。（$2,380/攝影：黃建輝）

SOLOS由麻省理工開發，首先由最基本的外觀說起，鏡框暫時有3個款式可供選擇，集中以方框為主，款式上走近似Ray-Ban的Wayfarer方框款式，易於駕馭沒有太大難度可言，加上兩種顏色可供選擇的藍光鏡片，基本功可說是做到足。

AirGo 紀錄在案

戲肉方面，自然是鏡框內部結構。設計上，看似平實的框架原來內藏玄機，設計意念以Lego積木為本，亦即是鏡臂和鏡框可以分拆，左邊鏡臂內置鋰電池，而右邊鏡臂則內置鏡框內所有感應按鈕，這個設計除了可以加推不同顏色的鏡臂，供佩戴者更換不同顏色的鏡臂外，最主要的原因是顧客可以多購一枝鋰電池鏡臂，方便以作充電。

▲ 左邊可拆式鏡臂是用作充電用途，充滿電後可操作3小時。由即日起凡購買SOLOS智能眼鏡一副，則可用 $290 購買原價 $690 電磁臂套裝一盒。俗語說「這些錢唔慳得」，就好像你要為電話預備一個「尿袋」一樣。（攝影：黃建輝）

▲ 右邊可拆式鏡臂內置感應元件和按鈕，例如有電話打入，只要按動按鈕就可以收聽電話，非常方便。（攝影：黃建輝）

至於功能上有很多個選擇，暫且以最常應用的功能說起，首先眼鏡一定要與你的智能電話聯繫上，當接受到訊號在聽音樂時，鏡框內置了立體聲雙喇叭，而喇叭獲得Whisper Audio Technology專利註冊技術，支援環繞聲音質不俗的同時，亦可以清楚地聽到四周環境，而當有外來電話打入時，亦可清晰地聽到朋友對話。

▲ 聽音樂或和朋友對話時，只要用手指前後滑動鏡臂就可以操控聲音的大小，非常方便。不過，筆者寄語大家在乘搭公眾交通工具時，還是將音量調校到最小，又或是暫停使用，公德心比甚麼都來得更是重要。（圖片：SOLOS提供）

此外，如果你是運動愛好者的話，當眼鏡與你的電話聯繫上官方apps SOLOS AirGo時，其九軸感應技術就一定令大家更物盡其用，當中包含AI健康和AI訓練兩大程式。

▲ SOLOS更可以是做運動的好幫手，它可以記錄你運動時的步數、活動時間、距離、心率和卡路里等。（熒幕截圖）

前者可以將你做運動時的資料詳細記錄下來，跑步距離、心率和消耗卡路里等資料都一律記錄在案。

後者更是有趣，就以改善坐姿為例，通過眼鏡內的感應器，它可以提示你的坐姿是否正確，一旦你出現「低頭族」的情況，眼鏡內的語音便會作出提醒，甚至如果你調校設定，就連像喝水這般的小事它都可以作出語音提示，對於著重健康的人士來說，SOLOS可說是一個非常好的幫手。

▲ 整個星期的運動練習記錄，你都可以從 apps AirGo中看到，輕而易舉。（熒幕截圖）

而難得的是對於一些看產品說明書儼如面臨大敵的人士，品牌亦已經將眼鏡的教學短片上載於YouTube，沒有看不懂的理由，對於患上「高科技產品恐懼症」的人來說，更是沒有學不懂的藉口。

產品查詢：Blackzmith Optical（2682 0069）