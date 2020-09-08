▲ 【ETF學堂】南方東英科指ETF（03033）、華夏科技ETF（03088）、恒生科指ETF（03032） 教你點樣揀科技指數ETF

目前，市場上有3隻追蹤恒生科技指數表現的ETF供投資者選擇，分別是南方東英科指ETF （03033） 、華夏科技ETF （03088） 、恒生科指ETF （03032） ，同樣是追蹤恒生科技指數，到底有何分別，應該點樣揀？

基金經理依成分股買賣

首先，這3隻科指ETF裏面的股票都是一樣的，因為它們都是追蹤由恒指服務公司推出的恒生科技指數。分別在哪？

財務策劃分唐德玲解釋，這是市場競爭，一些資產管理公司可以就任何一個指數設計一個組合，去追蹤該指數的升跌，該指數沒有專利權，指明只有一間公司可以追蹤，問題是資產管理公司所出的ETF是否受歡迎。

那麼，投資者應該怎樣揀？

選擇ETF要考慮的4點

唐德玲指，主要有幾點要考慮：

基金的規模

交投量

收費水平

誤差率

3033規模最大收費最貴

以最初出的3033為例，它的規模是3者中最大，即是它發了最多基金單位，愈多單位的ETF，交投也會相應較多。

從這兩個方面看，3033是很有優勢的，但它的收費也是3者中最貴，而預算的偏差，也是3者中最大的。

但某程度上，3033的基金經理也算有經驗，因為也管理頗出名的南方A50 ETF （02822） 。

暫時上市的3隻科指ETF都是由華資和中資公司出的，未有外資，日後如果再有外資出，也可以再作比較。

▲ 市場上3隻科指ETF比較