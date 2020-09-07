▲ 【人民幣匯率】人民幣匯價曾破6.83關 終止三連跌

人民幣匯率走勢喘定，絡止三連跌。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開後，在6.8259至6.8344之間波動，其間一度升破6.84及6.83關口，最終收報6.8302升91點，終止三連跌。

中國外滙交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8386，較上個交易日跌27點子，為連續第二日走貶，上個交易日報6.8359。

離岸人民幣兌美元（CNH）現微升34點子，報6.8304。

中美、中印地緣政治因素 料短期匯價作整固

外匯交易員稱，中芯國際（00981）或受美國制裁影響市場風險情緒，抵消人民幣上升動能，短期交易方向難覓，人民幣匯價料在當前水平整固後再進入上升通道。

雖然中國經濟基本面、中美息差維持較闊等因素均對人民幣構成支持，但中芯國際一事令市場擔憂美國將在大選前擴大對中國科技公司制裁，加之近期中美、中印地緣政治亦對匯價構成擾動，短期料進入低波動盤整行情。

招商銀行金融市場部首席外滙分析師李劉陽最新點評稱，美國經濟數據好於預期、中美和中印等地緣關系均對人民幣匯率形成一定的負面效應。

短期看，如果美元指數有所反彈，那麼人民幣匯率可能會在沖高後短暫回檔，待回調整固之後重新進入上漲軌道。