▲ 【理財學堂】股市跌毋須急於買貨 先睇清資金哪裡流

港股下跌，是連續四個交易日下跌。恒生指數收市跌105點，報24589點，主板成交金額1,582億元。市場焦點之一科技股亦捱沽，散戶們或是心動想入貨，或是忍手觀望一下。到底現在是否買貨時？

有論者認為，可以買股不買市，但《經濟日報》專欄作家石鏡泉認為，買股不能不看市，因為覆巢之下，能有完卵？

美股是時候下跌

美國在大形勢上是印錢，去支持福利和股市，但印了的錢是否真會跑去股市，《彭博》資料話不是，自2020年初，流入股市的資金是減少中（圖一），並曾一度少於2008年雷曼爆發後，原因可能是標普500的PE已達科網爆破的歷史高水平（圖二），投資者怎能不怕？

▲ 自2020年初，流入股市的資金是減少中，並曾一度少於2008年雷曼爆發後

▲ 原因可能是標普500的PE已達科網爆破的歷史高水平

將自2012年以來，標普500的頂，連成一綫，竟可劃出條阻力綫（圖三），近日到了，美股下跌，亦是時候，之後會跌多少，走着瞧。

▲ 將自2012年以來，標普500的頂，連成一綫，竟可劃出條阻力綫，近日到了，美股下跌，亦是時候，之後會跌多少，走着瞧。

美股有危，中國股市又如何？

國內是疫情、水情、社會情均趨向穩定，外資看在眼裏，故資金續有來華，摩根士丹利更估在未來數年，來華資金每年有2,000億至3,000億美元。

不過，投資者不能光看這個就可安寢無憂。因為游資就是游資，可以來，亦可以去。

A股宜待資金重臨

圖四是今年以來北向資金流入流出情況，今年北向資金整體流入多，只在3月股跌期有流出，但到今年7月、8月，以至9月迄今，北向資金流入已減少以至流出，這就解釋了，為何A股近月徘徊不前了。

▲ 至上周四的5天，資金流入各指數板塊的資金流，可見是創業板較受青睞

作為小戶投資者，對A股有信心之餘，也不能不考慮當前時務，忍一忍，待北向資金重臨才可借乘風勢。

表一是至上周四的5天，資金流入各指數板塊的資金流，可見是創業板較受青睞，至於在上周四不同板塊的資金流出/入情況就見表二、三。

▲ 在上周四不同板塊的資金流出/入情況

以近日勢頭看：

1.鋼鐵竟可有資金流入，是炒落後，還是看經濟復甦後的建設需求？

2.之前熱炒的醫藥生物見受冷落，從表二可以看出。

3.消費電子、大消費、高盈利，手機股和華為概念板塊見受棄。

4.半導體及相關股見受捧。

股市靠「水」而活

股市，是靠「水」而活，有謂「魚缸無水魚難養」，在短綫大盤仍在回調時，不要急於買貨，待震盪整理後，看成交來作取向，市要升，先要成交升，如成交不升，反跌，市將跌，A股如是，恒指亦如是。