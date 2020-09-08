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7-Eleven買指定三文治送子母朱古力奶 KFC手機落單買滿$70減$7

消費錦囊 07:00 2020/09/08

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、7-Eleven：買自家品牌三文治 送子母朱古力牛奶飲品

今日限定優惠！凡到7-Eleven購買7-SELECT $14.5系列三文治，即送子母朱古力牛奶飲品225毫升1盒，更可賺3x yuu積分。所有價格以個別店舖為準。優惠受條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品。

2、KFC:手機落單減高達$7

用KFC手機落單，上午11時前滿$30 即減$3,上午11時後滿$70 即減$7。

KFC手機落單

3、友和YOHO：大專生優惠低至47折

友和YOHO推出大專生Back to School優惠，持學生證購買指定電器可享低至47折，包括筆記型電腦、平板電腦、藍牙耳機及電子手錶等。

友和大專生優惠

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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