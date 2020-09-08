▲ 常言道職業無分貴賤 你有冇職業排行榜「心魔」？

話咁快就係9月學生開學日子，今年受疫情影響，學生需要習慣新嘅課堂教學方法。而受經濟低迷影響，今年Fresh grad搵工比以往幾屆畢業生難。政務司司長張建宗上月呼籲今屆畢業生要「放低身段，追求理想」，更話「洗碗都係工作經驗」。由港府第二把交椅口中一講，當然引起社會譁然喇。

港女列出港男職業排行榜

司長一番話，令積臣諗起一張係網絡流傳咗好幾年嘅一幅圖，標題係「港女列出港男職業排行榜」，出處已不可考。排行榜依分數次序列出了各行各業，10分滿分，最低係0分。傳統喺香港人眼中嘅尊貴職業，例如醫生、律師、Banker、會計師當然榜上有名，但以為呢啲職業一定穩坐三甲？咁你就錯喇！

▲ 港女列出港男職業排行榜

三甲係企業管理（10分）、律師（9分），同埋機師／導演／演員（8分）。有高分職業，自然有低分職業喇！要體力勞動嘅店員、清潔、跟車、粗重嘢、冷氣水電、地盤均為0分。另外，IT、文員、地產、保險只有1分。

積臣就覺得個排行榜當然有部分摸不着頭腦嘅地方，例如醫生高人工，又要高技術專業技能，得6分！？又例如政治家收入唔算穩定，生活私隱無保障，點解會有7分咁高。

▲ 好似Elon Musk呢類CEO，根據排行榜係10分滿分。

常言道職業無分貴賤，但真係要整個職業排名榜，積臣相信每個人心中實有一個列表，只係喺咩場合講、咩人講先會啱大家聽，呢個表雖然叫做港女對港男嘅職業喜好，但將排行榜放喺男性眼中，積臣敢斷言都未必錯晒。

積臣又舉例，叫一個做緊Sales嘅走去做廚佢肯唔肯？中餐行政總廚起碼每月有3、4萬人工喎。積臣有另一個理解係，呢個排行榜唔單止用收入嚟排名，仲有係港女（或者港人喇）本身喜唔喜歡嗰個職業同埋嗰種職業啲人嘅性格有關。

工作有滿足感 先有衝勁同動力

喺𠵱家「周街都係大學生」嘅情況下，除咗自己讀嘅本科已經有一條明確嘅職業道路，否則你問Fresh grad佢哋想做咩，佢哋未必100%肯定答到你。積臣就覺得，第一份工出來做咩都唔緊要，最緊要係你要做得開心，積臣深信只你有你熱愛嗰份工作，你做出來嘅嘢先有滿足感，工作愈開心，更有衝勁同動力，先會更追求自我提升，令自己更進步、更上一層樓。

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。