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由改變思維做起　參考成功人士的7個思維模式

理財學堂 19:15 2020/09/07

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由改變思維做起　參考成功人士的7個思維模式

不少人都渴望成為成功人士，除了先天條件問題之外，有沒有想過成功與否更與思維有關係？Inc.com專欄作家Nicolas Cole分享，他曾訪問過百位成功人士，從中更發現他們有不少共通點。如果你都想取得成功，不妨由改變個人思維方式做起。

【延伸閱讀】【財務自由】開拓副業增加收入 成功人士分享3大致勝要訣

1. 「我會找到解決方法」

成功人士不會為「失敗」作準備，取而代之，他們會為過程上會遇到的障礙作準備，因為他們知道過程中會遇到不同挑戰。因此，他們會做的是為最壞的情況做準備。他們會一而再、再而三告訴自己：「無論如何，我都會找到解決方法」。

2. 「世界上所有的事物都是由不比你聰明的人所創造的」

這句說話是出自蘋果公司創辦人喬布斯（Steve Jobs），更成為了全球不少成功人士的口頭禪。

可以實現自己目標的人，一般都不會認為世界是一成不變。他們會認為世界存在很多可能，隨時準備被另一個偉大的想法所改變，而他們認為自己就是那個人。

3. 「從錯誤中汲取教訓」

成功人士會把所有的錯誤視為學習。他們不會因為失誤而感到難過，他們亦不會因為失誤而懲罰自己。過分放大「錯誤」只會適得其反，更重要是從中學習，汲取教訓。

4. 「努力學習你不知道的事情」

不少人對成功人士存在誤解，認為他們是自信爆棚或無所不知。而事實上，最成功人士往往是相反的。他們持開放態度、更願意學習，經常發掘一些他們不知道的事物。這就是取得短暫成功的人士和取得長期成功人士的分別。成功是指你可以察覺到自己下一個弱點、下一個可以改善的地方。如果想取得成功，就要努力學習你不知道的事情。

5. 「忘記競爭對手」

大部分的成功人士只會專注在自己的事上。太在意競爭對手的動靜會使人分心，亦會影響決策，因為你會根據競爭對手的情況而下決定，而非作出最適合自己、團隊或公司的選擇。

6. 「在開始時定好正確方向」

大部分成功人士會花很多時間及功夫在計劃的起步階段上，以確保每件事都在正確的軌道上。他們知道如果在初期投放較多的時間，可以減少計劃中途出現意外的機會。

7. 「不要忘記初心」

「不忘初心，方得始終」，對成功人士來說亦一樣。不少成功人士都把當初創業的目的牢記心中。他們的動力來自於對事業的喜愛，並非一定是最終的成就。如果想取得長期的成功，就不能忘記自己的初心。

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 理財學堂

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