【英國留學】2020年英國最適合畢業生發展城市排名 邊度收入中位數最高？

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【BNO移民英國】英下議院10月23日二讀法案 建議讓所有香港公民申請BNO及提供居留權
英國政府早前宣布符合英國國民（海外）護照（BNO）申請資格的港人及其近親於明年1月起可申請特別簽證，留英5年後可申請定居及入籍，期間可求學及工作。英國向來是港人的熱門的升學及移民國家，有機構公布2020年英國最適合畢業生發展城市排名，按英國各大城市人口的年薪中位數、就業率及生活指數等，選出最適合畢業生發展的城市。有意移居英國或到英國升學，不妨參考這個排名尋找合適自己發展的城市。
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倫敦10大不入 兩大學府所在地居榜首
英國求職平台Debut發表2020年英國最適合畢業生發展城市排名，列出英國50個人口最多的城市，按7大因素排列，包括各城市的年薪中位數、就業率、每月平均生活開支、單人房每月租金、18-25歲的人口比例、 每1萬人口的酒館和酒吧數目，以及每1萬人餐廳數目，選出最適合畢業生發展的城市。Debut透過分析英國國家統計局（ONS）及房地產網站Zoopla等機構的數據進行評分，年薪中位數則作加權計算，較其他因素所佔的分數為高。
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根據排名，英國首都倫敦（London）只排名第39名，雖然其年薪中位數達36,797英鎊（約377,468港元），為眾多城市中最高，但其生活開支同樣為最高，每月平均開支為827.99英鎊（約8,493港元），就業率較低，只有74.4%。
相反，英國兩大著名學府坐落的城市則穩佔榜首，劍橋（Cambridge）排名第1位，其年薪中位數達34,565英鎊（約354,411港元），就業率是眾多城市中最高，達81%；而牛津（Oxford）則排名第2位，年薪中位數達31,472英鎊（約322,587港元），就業率也高達80.9%。兩大城市的生活水平較倫敦為低，每月平均開支約700英鎊（約7,180港元）。
Debut 2020年英國最適合畢業生發展城市排名
|城市排名／項目
|年薪中位數（英鎊）
|每月生活成本（英鎊）
|每月租金 （單人房）（英鎊）
|就業率
|18歲至25歲的人口佔比率
|平均每1萬個人有酒館和酒吧的數目
|平均每1萬個人有餐廳的數目
|第1位：劍橋（Cambridge）
|34,565
（約354,411港元）
|707.85
（約7,255港元）
|713
（約7,308港元）
|81%
|23%
|7
|106
|第2位：牛津（Oxford）
|31,472
（約322,587港元）
|702.41
（約7,199港元）
|761
（約7,800港元）
|81%
|24%
|7
|87
|第3位：白禮頓
（Brighton and Hove）
|32,003
（約328,137港元）
|769.20
（約7,887港元）
|919
（約9,425港元）
|75%
|17%
|8
|106
|第4位：約克（York）
|28,671
（約293,973港元）
|706.46
（約7,244港元）
|723
（約7,415港元）
|79%
|17%
|9
|89
|第5位：愛丁堡（Edinburgh）
|32,182
（約329,973港元）
|652.31
（約6,688港元）
|883
（約9,056港元）
|76%
|13%
|7
|84
|第6位：卡迪夫城（Cardiff）
|30,475
（約312,499港元）
|638.06
（約6,543港元）
|613
（約6,287港元）
|76%
|17%
|5
|89
|第7位：諾域治（Norwich）
|26,813
（約274,923港元）
|668.73
（約6,857港元）
|544
（約5,579港元）
|73%
|19%
|8
|105
|第8位：布里斯托（Bristol）
|30,388
（約311,578港元）
|701.64
（約7,195港元）
|666
（約6,831港元）
|78%
|16%
|6
|84
|第9位：般尼茅夫（Bournemouth）
|30,781
（約315,608港元）
|615.77
（約6,314港元）
|660
（約6,769港元）
|79%
|13%
|4
|80
|第10位：雷丁（Reading）
|32,852
（約336,843港元）
|729.83
（約7,484港元）
|663
（約6,800港元）
|78%
|14%
|5
|75
詳細排名可瀏覽：Debut
責任編輯：李瑩
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只要曾經持有BNO，無論護照已經遺失或過期，都可以在網上進行續領。申請程序非常簡單，大家可以留意以下教學：
想知道如何在網上申請BNO，詳細網上申請的影片教學請看【下一頁】
假如你已遺失舊BNO，詳細報失程序請看【下一頁】
假如你不確定是否合資格申請BNO，免費查詢方法請看【下一頁】
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欄名 : 移民攻略