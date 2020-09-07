  • 30°C
香港時間 : 2020907日 (一) 18:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國留學】2020年英國最適合畢業生發展城市排名 邊度收入中位數最高？

歐洲 18:10 2020/09/07

分享：

【英國留學】2020年英國最適合畢業生發展城市排名 邊度收入中位數最高？ -

英國政府早前宣布符合英國國民（海外）護照（BNO）申請資格的港人及其近親於明年1月起可申請特別簽證，留英5年後可申請定居及入籍，期間可求學及工作。英國向來是港人的熱門的升學及移民國家，有機構公布2020年英國最適合畢業生發展城市排名，按英國各大城市人口的年薪中位數、就業率及生活指數等，選出最適合畢業生發展的城市。有意移居英國或到英國升學，不妨參考這個排名尋找合適自己發展的城市。

【延伸閱讀】【BNO移民英國】2020年英國宜居地點排名　邊個地點最宜居？

倫敦10大不入　兩大學府所在地居榜首

英國求職平台Debut發表2020年英國最適合畢業生發展城市排名，列出英國50個人口最多的城市，按7大因素排列，包括各城市的年薪中位數、就業率、每月平均生活開支、單人房每月租金、18-25歲的人口比例、 每1萬人口的酒館和酒吧數目，以及每1萬人餐廳數目，選出最適合畢業生發展的城市。Debut透過分析英國國家統計局（ONS）及房地產網站Zoopla等機構的數據進行評分，年薪中位數則作加權計算，較其他因素所佔的分數為高。

【延伸閱讀】【BNO移民英國】英下議院10月23日二讀法案　建議讓所有香港公民申請BNO及提供居留權

根據排名，英國首都倫敦（London）只排名第39名，雖然其年薪中位數達36,797英鎊（約377,468港元），為眾多城市中最高，但其生活開支同樣為最高，每月平均開支為827.99英鎊（約8,493港元），就業率較低，只有74.4%。

相反，英國兩大著名學府坐落的城市則穩佔榜首，劍橋（Cambridge）排名第1位，其年薪中位數達34,565英鎊（約354,411港元，就業率是眾多城市中最高，達81%；而牛津（Oxford）則排名第2位，年薪中位數達31,472英鎊（約322,587港元，就業率也高達80.9%。兩大城市的生活水平較倫敦為低，每月平均開支約700英鎊（約7,180港元）。

Debut 2020年英國最適合畢業生發展城市排名

城市排名／項目 年薪中位數（英鎊） 每月生活成本（英鎊） 每月租金 （單人房）（英鎊） 就業率 18歲至25歲的人口佔比率 平均每1萬個人有酒館和酒吧的數目 平均每1萬個人有餐廳的數目
第1位：劍橋（Cambridge） 34,565
（約354,411港元		 707.85
（約7,255港元		 713
（約7,308港元		 81% 23% 7 106
第2位：牛津（Oxford） 31,472
（約322,587港元		 702.41
（約7,199港元		 761
（約7,800港元		 81% 24% 7 87
第3位：白禮頓
（Brighton and Hove）		 32,003
（約328,137港元		 769.20
（約7,887港元		 919
（約9,425港元		 75% 17% 8 106
第4位：約克（York） 28,671
（約293,973港元		 706.46
（約7,244港元		 723
（約7,415港元		 79% 17% 9 89
第5位：愛丁堡（Edinburgh） 32,182
（約329,973港元		 652.31
（約6,688港元		 883
（約9,056港元		 76% 13% 7 84
第6位：卡迪夫城（Cardiff） 30,475
（約312,499港元		 638.06
（約6,543港元		 613
（約6,287港元		 76% 17% 5 89
第7位：諾域治（Norwich） 26,813
（約274,923港元		 668.73
（約6,857港元		 544
（約5,579港元		 73% 19% 8 105
第8位：布里斯托（Bristol） 30,388
（約311,578港元		 701.64
（約7,195港元		 666
（約6,831港元		 78% 16% 6 84
第9位：般尼茅夫（Bournemouth） 30,781
（約315,608港元		 615.77
（約6,314港元		 660
（約6,769港元		 79% 13% 4 80
第10位：雷丁Reading 32,852
（約336,843港元		 729.83
（約7,484港元		 663
（約6,800港元		 78% 14% 5 75

詳細排名可瀏覽：Debut

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

網上續領BNO

只要曾經持有BNO，無論護照已經遺失或過期，都可以在網上進行續領。申請程序非常簡單，大家可以留意以下教學：

想知道如何在網上申請BNO，詳細網上申請的影片教學請看【下一頁

假如你已遺失舊BNO，詳細報失程序請看【下一頁

假如你不確定是否合資格申請BNO，免費查詢方法請看【下一頁

========
 

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版 送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

 

欄名 : 移民攻略

相關文章

【BNO移民英國】不能做「太空人」？BNO持有人及近親需同時入境
2020/08/04
【BNO移民英國】不能做「太空人」？BNO持有人及近親需同時入境
【BNO移民英國】宣布BNO酌情安排前抵英 兩名持BNO港人獲准入境未能工作
2020/08/10
【BNO移民英國】宣布BNO酌情安排前抵英 兩名持BNO港人獲准入境未能工作
【BNO移民英國】經LOTR酌情安排入境英國　需要準備甚麼文件？
2020/08/24
【BNO移民英國】經LOTR酌情安排入境英國　需要準備甚麼文件？
【續領BNO】國際快遞平台月收350宗續BNO寄件查詢 邊間快遞寄續BNO文件最抵？
2020/08/12
【續領BNO】國際快遞平台月收350宗續BNO寄件查詢 邊間快遞寄續BNO文件最抵？
【BNO移民英國】用BNO移民英國咁簡單？移民專家拆解3大謬誤
2020/08/20
【BNO移民英國】用BNO移民英國咁簡單？移民專家拆解3大謬誤

最新專欄文章 更多

【BNO移民英國】英下議院10月23日二讀法案　建議讓所有香港公民申請BNO及提供居留權
2020/09/04
【BNO移民英國】英下議院10月23日二讀法案　建議讓所有香港公民申請BNO及提供居留權
【移民加拿大】疫情下加國新移民就業較受影響 兩大原因成為裁員目標
2020/08/31
【移民加拿大】疫情下加國新移民就業較受影響 兩大原因成為裁員目標
【BNO移民英國】2020年英國宜居地點排名　邊個地點最宜居？
2020/08/31
【BNO移民英國】2020年英國宜居地點排名　邊個地點最宜居？
【移民塞浦路斯】歐盟小國塞浦路斯「賣」護照賺70億　經濟罪犯及貪腐政治人物都有「黃金護照」？
2020/08/31
【移民塞浦路斯】歐盟小國塞浦路斯「賣」護照賺70億　經濟罪犯及貪腐政治人物都有「黃金護照」？
【移民澳洲】永久居民VS公民 權利義務有何不同？
2020/08/26
【移民澳洲】永久居民VS公民 權利義務有何不同？
移民 海外升學 英鎊 港元 伯恩 大城 愛丁堡 布里斯托 牛津 香港

下一篇文章

【BNO移民英國】英下議院10月23日二讀法案　建議讓所有香港公民申請BNO及提供居留權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版