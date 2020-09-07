▲ 【英國留學】2020年英國最適合畢業生發展城市排名 邊度收入中位數最高？ -

英國政府早前宣布符合英國國民（海外）護照（BNO）申請資格的港人及其近親於明年1月起可申請特別簽證，留英5年後可申請定居及入籍，期間可求學及工作。英國向來是港人的熱門的升學及移民國家，有機構公布2020年英國最適合畢業生發展城市排名，按英國各大城市人口的年薪中位數、就業率及生活指數等，選出最適合畢業生發展的城市。有意移居英國或到英國升學，不妨參考這個排名尋找合適自己發展的城市。

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倫敦10大不入 兩大學府所在地居榜首

英國求職平台Debut發表2020年英國最適合畢業生發展城市排名，列出英國50個人口最多的城市，按7大因素排列，包括各城市的年薪中位數、就業率、每月平均生活開支、單人房每月租金、18-25歲的人口比例、 每1萬人口的酒館和酒吧數目，以及每1萬人餐廳數目，選出最適合畢業生發展的城市。Debut透過分析英國國家統計局（ONS）及房地產網站Zoopla等機構的數據進行評分，年薪中位數則作加權計算，較其他因素所佔的分數為高。

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根據排名，英國首都倫敦（London）只排名第39名，雖然其年薪中位數達36,797英鎊（約377,468港元），為眾多城市中最高，但其生活開支同樣為最高，每月平均開支為827.99英鎊（約8,493港元），就業率較低，只有74.4%。

相反，英國兩大著名學府坐落的城市則穩佔榜首，劍橋（Cambridge）排名第1位，其年薪中位數達34,565英鎊（約354,411港元），就業率是眾多城市中最高，達81%；而牛津（Oxford）則排名第2位，年薪中位數達31,472英鎊（約322,587港元），就業率也高達80.9%。兩大城市的生活水平較倫敦為低，每月平均開支約700英鎊（約7,180港元）。

Debut 2020年英國最適合畢業生發展城市排名

城市排名／項目 年薪中位數 （英鎊） 每月生活成本（英鎊） 每月租金 （單人房）（英鎊） 就業率 18歲至25歲的人口佔比率 平均每1萬個人有酒館和酒吧的數目 平均每1萬個人有餐廳的數目 第1位：劍橋（Cambridge） 34,565

（約 354,411港元 ） 707.85

（約 7,255港元 ） 713

（約 7,308港元 ） 81% 23% 7 106 第2位：牛津（Oxford） 31,472

（約 322,587港元 ） 702.41

（約 7,199港元 ） 761

（約 7,800港元 ） 81% 24% 7 87 第3位： 白禮頓

（Brighton and Hove） 32,003

（約 328,137港元 ） 769.20

（約 7,887港元 ） 919

（約 9,425港元 ） 75% 17% 8 106 第4位：約克（York） 28,671

（約 293,973港元 ） 706.46

（約 7,244港元 ） 723

（約 7,415港元 ） 79% 17% 9 89 第5位：愛丁堡（Edinburgh） 32,182

（約 329,973港元 ） 652.31

（約 6,688港元 ） 883

（約 9,056港元 ） 76% 13% 7 84 第6位： 卡迪夫城 （Cardiff） 30,475

（約 312,499港元 ） 638.06

（約 6,543港元 ） 613

（約 6,287港元 ） 76% 17% 5 89 第7位：諾域治（Norwich） 26,813

（約 274,923港元 ） 668.73

（約 6,857港元 ） 544

（約 5,579港元 ） 73% 19% 8 105 第8位：布里斯托（Bristol） 30,388

（約 311,578港元 ） 701.64

（約 7,195港元 ） 666

（約 6,831港元 ） 78% 16% 6 84 第9位：般尼茅夫（Bournemouth） 30,781

（約 315,608港元 ） 615.77

（約 6,314港元 ） 660

（約 6,769港元 ） 79% 13% 4 80 第10位：雷丁 （ Reading ） 32,852

（約 336,843港元 ） 729.83

（約 7,484港元 ） 663

（約 6,800港元 ） 78% 14% 5 75

詳細排名可瀏覽：Debut

責任編輯：李瑩

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