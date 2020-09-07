▲ 【政府請人】1823聘客戶服務主任 月薪達16,810元 DSE 5科2級即可申請 -

疫情下本港失業率高企，公務員事務局最近推出多個職位空缺。效率促進辦公室為1823聘請客戶服務主任，入職條件只需中學文憑試5科有第2級成績即可申請，完成培訓後月薪達16,810元，申請截止日期為9月14日。

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申請人應徵資格：

香港中學文憑考試5科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；及

操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳；及

熟悉電腦操作，中文文書處理速度達每分鐘10字。

申請人如具備客戶服務的工作經驗，可獲優先考慮。申請人需接受中文文書處理速度測驗，獲聘用者需通過培訓後的測試才會被繼續聘任。

職責範圍：

通過電話和電郵處理公眾的查詢及投訴

須輪班工作，包括星期六、日、公眾假期及通宵班（約每兩個月出任通宵班五日）。

需要注意，為確保向市民提供24小時服務，若輪班當日遇上惡劣天氣（例如颱風及黑色暴雨），亦需如常工作。

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薪酬：

培訓期間：月薪14,280元；培訓後：月薪16,810元。

福利：

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。

受聘人如能圓滿履行合約，而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃供款，將相等所得底薪總額不多於10%。

可享有《僱傭條例》所規定的休息日、法定假日(或代替假日) 、年假、產假／侍產假和疾病津貼。受聘人可享有的有薪年假為每年10日。如工作表現理想，則可享有不多於4日的額外有薪年假。

申請方法：

透過公務員事務局網站在網上遞交申請；或

郵寄申請表格到地址：葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1期10樓效率促進辦公室1823行政及支援組。

信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足夠郵資。

信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足夠郵資。 申請表格可在公務員事務局網站下載或於各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，謹記在信封面註明「申請客戶服務主任職位 」。

詳情可瀏覽公務員事務局網頁。

截止日期：2020年9月14日下午5時正

責任編輯：李瑩

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