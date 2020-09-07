【政府請人】1823聘客戶服務主任 月薪達16,810元 DSE 5科2級即可申請

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美網站發起戒網挑戰 於國家公園斷網2天即賺1,000美元
疫情下本港失業率高企，公務員事務局最近推出多個職位空缺。效率促進辦公室為1823聘請客戶服務主任，入職條件只需中學文憑試5科有第2級成績即可申請，完成培訓後月薪達16,810元，申請截止日期為9月14日。
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申請人應徵資格：
申請人如具備客戶服務的工作經驗，可獲優先考慮。申請人需接受中文文書處理速度測驗，獲聘用者需通過培訓後的測試才會被繼續聘任。
職責範圍：
需要注意，為確保向市民提供24小時服務，若輪班當日遇上惡劣天氣（例如颱風及黑色暴雨），亦需如常工作。
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薪酬：
培訓期間：月薪14,280元；培訓後：月薪16,810元。
福利：
申請方法：
詳情可瀏覽公務員事務局網頁。
截止日期：2020年9月14日下午5時正
責任編輯：李瑩
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欄名 : 職場百科