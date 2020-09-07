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【我要做業主】楊潮凱成功上車全靠伴侶提點：「要過好生活全靠好老婆」

理財學堂 13:24 2020/09/07

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【我要做業主】楊潮凱成功上車全靠伴侶提點：「要過好生活全靠好老婆」 -

TVB節目《我要做業主》邀請不同藝人及市民分享置業心得，昨日（6日）播出的一集請來楊潮凱做嘉賓，分享他兩次置業的經驗。公屋出身的他，28歲時與初戀情人結婚兼買樓，他直言全靠伴侶夠精打細算及提點，才能捕捉到上車時機。

婚前完成置業目標

自小在公屋長大的楊潮凱，與不少港人一樣，到結婚才開始考慮置業。結婚前，楊潮凱一直與父母同住，更在父母身上學會「量入為出」的理財概念，並一直努力工作並儲下一筆積蓄。他於2013年與初戀情人結為夫婦，並在結婚前實現上車置業的目標。

他形容另一半是精打細算，有規劃的人，於中學時期已為決心成為教師，有為將來作打算，而自己則是主張及時行樂的人，二人相處時能互補不足。他更坦言，全靠伴侶夠精打細算及提點，才能捕捉到首次置業的時機。

楊潮凱與初戀情人結婚後育有一女。（楊潮凱Facebook）

成功上車靠伴侶提點

楊潮凱回想買樓當日，伴侶突然在毫無準備下叫「睇樓」，二人經睇樓後鎖定將軍澳區500多呎單位，當時叫價約300多萬元，計算後覺得有能力供款，便當機立斷落訂。

兩夫妻於2012年首次置業後，其後樓換樓，花600多萬元購入同屋苑600多呎單位。楊潮凱笑言，成功上車除了要夠運氣，更要有精打細算的伴侶：「我們很幸運，兩個月後我們已買不起了。要過好的生活便要娶一個好的老婆。」

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責任編輯：李瑩

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