免註冊試睇！Netflix推出免費觀賞熱門節目和電影服務

新冠肺炎疫情反覆,居家抗疫令人留在家中的時間增加,煲劇就成為不少人消磨時間的方法。影視串流平台Netflix早前推出「免費觀賞熱門節目和電影」服務,讓大家可以免費觀看部分的影視節目。

以往要觀看Netflix的節目,除了可以選擇付費訂閱之外,亦可以選擇30日的免費試用服務,惟免費試用必須輸入電郵以建立或重新啟用帳戶。但今次的「免費觀賞熱門節目和電影」服務,則毋須註冊登入即可免費觀看指定電影、電視劇或實況節目。

現時可以免費觀看的節目包括《怪奇物語》(Stranger Things)、《猜猜猜誰是兇手》(Murder Mystery)、《名校風暴》(Elite)、《波士BB:又再開工》(Boss Baby: Back in Business)、《蒙上你的眼》(Bird Box)、《從心看我》(When They See Us)、《盲婚試愛》(Love is Blind)、《教廷白煙》(The Two Popes)、《我們的天與地》(Our Planet)、《葛蕾絲和法蘭琪》(Grace and Frankie)。

要注意的是,免費觀賞熱門節目僅提供免費觀看第一集,如果想繼續觀看下去,則須選擇付費收看或啟用試用服務。而Netflix的網頁亦有提到,免費觀賞的內容會隨時變更,因此可以留意Netflix最新安排。

