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免註冊試睇！Netflix推出免費觀賞熱門節目和電影服務

消費錦囊 13:26 2020/09/07

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免註冊試睇！Netflix推出免費觀賞熱門節目和電影服務

新冠肺炎疫情反覆，居家抗疫令人留在家中的時間增加，煲劇就成為不少人消磨時間的方法。影視串流平台Netflix早前推出「免費觀賞熱門節目和電影」服務，讓大家可以免費觀看部分的影視節目。

【延伸閱讀】影視作品會突然下架？訂閱Netflix前3大注意事項

以往要觀看Netflix的節目，除了可以選擇付費訂閱之外，亦可以選擇30日的免費試用服務，惟免費試用必須輸入電郵以建立或重新啟用帳戶。但今次的「免費觀賞熱門節目和電影」服務，則毋須註冊登入即可免費觀看指定電影、電視劇或實況節目。

Netflix的「免費觀賞熱門節目和電影」頁面

現時可以免費觀看的節目包括《怪奇物語》（Stranger Things）、《猜猜猜誰是兇手》（Murder Mystery）、《名校風暴》（Elite）、《波士BB：又再開工》（Boss Baby: Back in Business）、《蒙上你的眼》（Bird Box）、《從心看我》（When They See Us）、《盲婚試愛》（Love is Blind）、《教廷白煙》（The Two Popes）、《我們的天與地》（Our Planet）、《葛蕾絲和法蘭琪》（Grace and Frankie）。

要注意的是，免費觀賞熱門節目僅提供免費觀看第一集，如果想繼續觀看下去，則須選擇付費收看或啟用試用服務。而Netflix的網頁亦有提到，免費觀賞的內容會隨時變更，因此可以留意Netflix最新安排。

「免費觀賞熱門節目和電影」網頁

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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