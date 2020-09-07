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【求職招聘】積金局開展YEA青年聯繫大使計劃 招聘多個應屆大學畢業生臨時職位

博客 15:38 2020/09/07

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【求職招聘】積金局開展YEA青年聯繫大使計劃 招聘多個應屆大學畢業生臨時職位

過去大半年，本港經濟受疫情衝擊，令不少人面對求職困難。為響應政府創造就業機會並履行企業社會責任，積金局近日推出「YEA青年聯繫大使」（YEA大使）計劃和開設一系列有時限的職位，為社會出一分力，同時亦藉此為強積金業界注入新動力，支持強積金制度的持續發展。

加深少數族裔和新來港人士對強積金認識

YEA即Young Engagement Ambassador的縮寫，是專為應屆大學畢業生而設的計劃，參與此計劃的青年朋友將會成為積金局的大使，並發揮他們的創意和想像力，以創新手法接觸不同的社群，例如少數族裔和新來港人士，加深他們對強積金制度和退休規劃的認識。

參與「YEA大使」計劃的青年人將會接受有關強積金知識及溝通技巧訓練，並會參與策劃和推展公眾教育項目，透過訓練、策劃、集體討論、實習和外展活動等，助他們累積工作經驗、擴闊視野，更培育他們投身積金局或相關公營機構的興趣和能力。

此外，積金局亦開設一系列有時限的職位，涵蓋積金局不同職能，包括執法、成員保障及服務、產品規管、監理及其他支援服務等範疇，職級由研究助理至高級經理級別不等。

新開設的職位現已開始接受申請，有關職位空缺，工作要求及申請日期，按︰下一頁

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撰文 : 積金局

欄名 : 積金為未來

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