▲ 【ETF理財】買恒生科指ETF之前 你要知道的3點

第二點：個別ETF有分別

由於市場對恒生科指前景甚為睇好，「開波」沒多久便有3隻相關ETF推出。既然都是追蹤「港版納指」，相互間有甚麼分別？

最現實的，當然要看管理費及經常性開支比率，愈低愈好。其次，對於小資一族，投資門檻也是重要考慮。

最後，是ETF品牌，於這，口味因人而異；例如Vanguard（領航）長期經營貨真價實，是美國絕大部分打工仔的首選。

第三點：所追蹤指數的成份股

恒生科指只有30隻成份股，情況與有103隻成份股的納指有所不同，前者理論上波動較大，亦較容易被少數明星股帶動或拖累。

這當然不代表恒生科指ETF就比QQQ（Invesco追蹤納指的ETF）差，而是投資者需要對指數的動能有基本了解，以及對該市場前景有個看法，然後再決定這隻ETF是否適合自己。

以恒生科指來說，從3033首掛事件，可推估有興趣者不少屬於偏好短綫操作的散戶；對於這類投資者，買個股應會是較適合的選擇。

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作者：Motley Fool Staff

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