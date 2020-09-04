▲ 如何面對伴侶有婚外情？先要坦誠面對自己

婚外情、第三者、第四者、外遇，這幾天都在互聯網熱炒。面對伴侶有婚外情？應該分開，還是繼續一起撐過去？特別是有小孩子的家庭，應為為自己著想還是為小孩著想？

「他聲稱仍然愛我，卻在外面找別的女人，我真不知道他那句話是真？抑或他的說話跟他的行為根本從來不一致，對我說仍然有愛只是權宜之計，目的是希望我原諒他？」

她帶着淚繼續問︰「男人偷食，是否很普遍？」

「我認為問題重點不在於男人偷食是否普遍，而是你如何理解你身邊那個男人的不忠，以及如何看待這段受了傷的感情。」我對她說。

應該留下來還是分手？這個看似簡單的問題，隱藏着十分複雜的思緒。

面對婚外情，選擇不外乎以下幾個︰

原諒對方，重建關係；

分手離開；

不作決定，繼續拖拖拉拉。

但很多時不是不知道有甚麼選項，而是不知道應該選甚麼？

一次不忠百次不用？還是愛要恆久包容忍耐？甚麼才是真理？怎樣決定才是正確？

想了又想，仍然發現無論是哪個決定都存在不確定性。

有朋友曾對她說︰

「男人總有某些特別需要，但並不意味他不再愛自己的妻子。」

這句話她一直放在心上，並思考是否應該原諒他？

「我是否應該相信他，給他一次機會？」

她曾向不同的人問過這個問題。

但當人身處混亂，愈拼命向外找，就愈是迷惘，心力更被消磨。

「你跟他結婚6年，連自己都不能決定能否相信他，別人又豈能給你答案？或許你可以問問自己，是否仍然想冒險去愛，仍然願意去信，即使對方曾經傷害你？」

我希望她多點接觸自己內心，因為愛與信任都是個人的感受和體會，局外人很難理解。

朋友的邏輯並不足以處理她心中的哭泣，除非這也是她由心而來的想法。回歸內心想法並不是因為自己有水晶球預知未來，卻正正因為沒有人可以預知未來，她更需要此時此刻聆聽內心聲音，成為自己在混亂中的支點。

當對方不忠，坦誠面對自己更加不能缺少。愛，不單是選擇一個人，還是在選擇一種對待感情的方法。

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【原文刊載《晴報》】