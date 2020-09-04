【定期存款】本金5萬元的定存選擇 七日賺息4.3厘（內附港存利息一覽表） 收息攻略 20:05 2020/09/04 分享： ▲ 【定期存款】本金5萬元的定存選擇 七日賺息4.3厘（內附港存利息一覽表） 港元定期存款利息一覽（見下表）。雖然陸續有銀行調減港元定期存款利息，綜觀各銀行，短期定期存款的話，也有年息不俗的選擇。以起存額本金5萬元計，恒生銀行（00011）七天期定期存款利息，年息為4.3厘。不過，還未算最高。 集友銀行 存款：等值10萬元人民幣 存期：七天 年息：6厘 匯豐銀行 存款：3萬元 存期：七天 年息：5厘 恒生銀行 存款：5萬元 存期：七天 年息：4.3厘 中銀香港（02388） 存款：10萬 存期：七天 年息：4.3厘 ▲ 港元定期存款利息一覽 欄名 : 存款收息 相關文章 【港元定期存款】iBond即將推出 大行港元定存年利率比較 最高係幾多厘？ 2020/08/17 【港元定期存款】iBond即將推出 大行港元定存年利率比較 最高係幾多厘？ 【定期存款】美元定期存款七日賺息5.3厘 搏短綫反彈賺息 2020/08/31 【定期存款】美元定期存款七日賺息5.3厘 搏短綫反彈賺息 【定期存款】3萬元人民幣定期存款 七日年息6.5厘匯豐最慷慨 2020/09/02 【定期存款】3萬元人民幣定期存款 七日年息6.5厘匯豐最慷慨 【定期存款】日圓毋須看太淡 一個月定存先賺息2.8厘 今日 【定期存款】日圓毋須看太淡 一個月定存先賺息2.8厘 最新專欄文章 更多 【定期存款】日圓毋須看太淡 一個月定存先賺息2.8厘 今日 【定期存款】日圓毋須看太淡 一個月定存先賺息2.8厘 【定期存款】3萬元人民幣定期存款 七日年息6.5厘匯豐最慷慨 2020/09/02 【定期存款】3萬元人民幣定期存款 七日年息6.5厘匯豐最慷慨 【定期存款】人民幣定期存款 10萬元七日賺息 8.8厘 2020/09/01 【定期存款】人民幣定期存款 10萬元七日賺息 8.8厘 【定期存款】美元定期存款七日賺息5.3厘 搏短綫反彈賺息 2020/08/31 【定期存款】美元定期存款七日賺息5.3厘 搏短綫反彈賺息 【定期存款】七日賺息5.5厘 人民幣定期存款可以做到 2020/08/27 【定期存款】七日賺息5.5厘 人民幣定期存款可以做到 銀行 集友銀行 滙豐控股（00005） 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 港元 港元定期存款 定期存款