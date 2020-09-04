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【定期存款】本金5萬元的定存選擇　七日賺息4.3厘（內附港存利息一覽表）

收息攻略 20:05 2020/09/04

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【定期存款】本金5萬元的定存選擇　七日賺息4.3厘（內附港存利息一覽表）

港元定期存款利息一覽（見下表）。雖然陸續有銀行調減港元定期存款利息，綜觀各銀行，短期定期存款的話，也有年息不俗的選擇。以起存額本金5萬元計，恒生銀行（00011）七天期定期存款利息，年息為4.3厘。不過，還未算最高。

集友銀行

  • 存款：等值10萬元人民幣
  • 存期：七天
  • 年息：6厘

匯豐銀行

  • 存款：3萬元
  • 存期：七天
  • 年息：5厘

 

恒生銀行

  • 存款：5萬元
  • 存期：七天
  • 年息：4.3厘

中銀香港（02388）

  • 存款：10萬
  • 存期：七天
  • 年息：4.3厘

港元定期存款利息一覽

欄名 : 存款收息

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