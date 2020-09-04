▲ 【定期存款】本金5萬元的定存選擇 七日賺息4.3厘（內附港存利息一覽表）

港元定期存款利息一覽（見下表）。雖然陸續有銀行調減港元定期存款利息，綜觀各銀行，短期定期存款的話，也有年息不俗的選擇。以起存額本金5萬元計，恒生銀行（00011）七天期定期存款利息，年息為4.3厘。不過，還未算最高。

集友銀行

存款：等值10萬元人民幣

存期：七天

年息：6厘

匯豐銀行

存款：3萬元

存期：七天

年息：5厘

恒生銀行

存款：5萬元

存期：七天

年息：4.3厘

中銀香港（02388）

存款：10萬

存期：七天

年息：4.3厘

▲ 港元定期存款利息一覽