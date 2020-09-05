【定期存款】3個月港元定存穩賺4.3厘 優惠期至月底 收息攻略 09:00 2020/09/05 分享： 踏入9月，多間銀行調整短期港元定期存款年利率。3個月存期中，以中銀香港的4.3厘最高，入場費是10萬元，優惠期至9月30日。入場費較低的，有工銀亞洲，存1,000元有4.2厘，須透過旗下手機app開戶。 星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享料，銀行總結餘最新突破2,000億元，短期有望增至2,100億元，相信港銀暫毋須急於鬥加息搶存。 撰文 : 曾桂芬 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【定期存款】本金5萬元的定存選擇 七日賺息4.3厘（內附港存利息一覽表） 2020/09/04 【定期存款】本金5萬元的定存選擇 七日賺息4.3厘（內附港存利息一覽表） 【定期存款】日圓毋須看太淡 一個月定存先賺息2.8厘 2020/09/04 【定期存款】日圓毋須看太淡 一個月定存先賺息2.8厘 【定期存款】3萬元人民幣定期存款 七日年息6.5厘匯豐最慷慨 2020/09/02 【定期存款】3萬元人民幣定期存款 七日年息6.5厘匯豐最慷慨 【定期存款】人民幣定期存款 10萬元七日賺息 8.8厘 2020/09/01 【定期存款】人民幣定期存款 10萬元七日賺息 8.8厘 【定期存款】美元定期存款七日賺息5.3厘 搏短綫反彈賺息 2020/08/31 【定期存款】美元定期存款七日賺息5.3厘 搏短綫反彈賺息 定期存款 港元定期存款 港元