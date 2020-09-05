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【定期存款】3個月港元定存穩賺4.3厘 優惠期至月底

收息攻略 09:00 2020/09/05

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踏入9月，多間銀行調整短期港元定期存款年利率。3個月存期中，以中銀香港的4.3厘最高，入場費是10萬元，優惠期至9月30日。入場費較低的，有工銀亞洲，存1,000元有4.2厘，須透過旗下手機app開戶。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享料，銀行總結餘最新突破2,000億元，短期有望增至2,100億元，相信港銀暫毋須急於鬥加息搶存。

撰文 : 曾桂芬

欄名 : 存款收息

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