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【美股前景】美股會否爆煲　留意「9.17」佔領華爾街九周年

博客 19:35 2020/09/04

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【美股前景】美股會否爆煲　留意「9.17」佔領華爾街九周年

美股會否爆煲？先要看清美股局勢。美股如要爆破，不是因缺水，而是因子彈飛。日期是2020年9月17日至11月3日。今年的9月17日，是九年前，佔領華爾街（Occupy Wall Street）的周年日。

今年，美國的示威者正策劃由佔領華爾街，移師至華盛頓首都區的Lafayette廣場，變成佔領白宮，剛發出的宣傳圖。

紅色圖見白宮在焚燒，玫瑰花圖是示威於白宮前。

由佔領華爾街變成佔領白宮，主辦者謂（用其原文，免有誤解）：

an alleged lack of progress on Wall Street since the 2009 occupation

and that "Trump is trying to steal the election……and things could turn very ugly very quickly as November 3rd approaches.

有記者問FBI叫給comment，FBI叫記者找國安部去給comment。美國的司法部門也被請給comment，美司法部門未曾置評。

的確，點評呢？

這邊叫佔領白宮，特朗普則叫財政部不要對有亂事的州再給錢（defund）。

紐約州長則明言不歡迎特朗普去紐約，如他硬要來，請他帶軍隊來保護他。

其他一些有重要亂事的地區，也見到情況續亂。結果就是人人自危，人人買槍。

美國人的另個選擇自「戰亂」市區撤走，移去郊區、山區，故那些地區的房屋有需求。

設9月17日至11月5日，美國的示威活動出現第一滴血，華爾街的股市要淌多少血？

謹此報告。

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﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 理財學堂

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