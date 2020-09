【美股前景】美股會否爆煲　留意「9.17」佔領華爾街九周年

美股會否爆煲?先要看清美股局勢。美股如要爆破,不是因缺水,而是因子彈飛。日期是2020年9月17日至11月3日。今年的9月17日,是九年前,佔領華爾街(Occupy Wall Street)的周年日。

今年,美國的示威者正策劃由佔領華爾街,移師至華盛頓首都區的Lafayette廣場,變成佔領白宮,剛發出的宣傳圖。

紅色圖見白宮在焚燒,玫瑰花圖是示威於白宮前。

由佔領華爾街變成佔領白宮,主辦者謂(用其原文,免有誤解):

an alleged lack of progress on Wall Street since the 2009 occupation

and that "Trump is trying to steal the election……and things could turn very ugly very quickly as November 3rd approaches.