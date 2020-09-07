牛角午市定食$69起 美亞年度開倉2折起

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、牛角日本燒肉專門店:午市定食 $69 起

即日起，牛角推出全新午市定食，多達18款，只需 $69 起，燒肉定食加入了牛胸腹及新潟雞爽肉 頸部，還有多款飯麵如石鍋芝士鹹牛肉飯、牛肉壽喜燒烏冬、韓式辣牛肉拌冷麵等。另外，牛角V Walk店指定午市套餐有 7 折優惠。

優惠詳情

2、Meyer 美亞：年度開倉 2折起

即日起至9月30日，美亞廚具舉辦年度開倉，精選廚具低至2折發售，包括煎鍋及單柄鍋等。

日期：9月4日至9月30日

營業時間︰星期一至日，上午10時至下午8時

地點：美亞廚具體驗店 (九龍觀塘道382號地下)



3、The Spaghetti House：外賣自取龍蝦套餐$158

The Spaghetti House推外賣自取套餐，套餐可揀選「香辣番茄龍蝦尾意粉」或「香辣蒜片龍蝦尾意粉」，配「波士頓龍蝦湯」1客及汽水1罐，只售$158，會員價只需$128。全綫分店晚市時段供應，每日限定50份，先到先得。優惠只適用於星期一至日晚市時段下午5時半後。

撰文：hket小編

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