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絕世筍工再現？澳洲大堡礁招募島嶼看守員

職場 18:00 2020/09/05

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史上第一筍工？澳洲大堡礁招募島嶼看守員 -

澳洲風景怡人，教育完善，生活節奏亦比香港慢，是熱門的移民目的地。昆士蘭旅遊局（Tourism Queensland）在幾年前向全球招聘大堡礁保育員，曾被譽為「史上最筍的工作」。

大堡礁島嶼聘看守員

大堡礁海洋公園管理局（Great Barrier Reef Marine Park Authority）最近正為昆士蘭州海岸招聘島嶼看守員，成功獲聘者即可在美麗的大堡礁熱帶海島上生活和工作。

今次大堡礁海洋公園管理局表示，現時他們在位於道格拉斯港口（Port Douglas）附近的島嶼Low Isles尋找一名島嶼看守員。

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負責維護島上設施　監測動植物

作為大堡礁的島嶼看守員，其職責除了需要維護島上建築物和基礎設施，包括太陽能系統和污水處理工程外，並需協助清潔廁所、管理雜草和植物、監測野生動植物的進展，以及定期與導遊保持聯繫。

申請者學歷方面，公園管理局並無提出特別要求，但要喜歡探險、熱愛自然，對可持續及自然遺產充滿熱情，具備良好的溝通技巧和英語聽寫能力。而最重要的是要擅長游泳和潛水，在維護基礎設施方面擁有豐富的經驗。

【延伸閱讀】【絕世老闆】電動車廠Nikola創辦人守承諾　將18億港元股票送贈50名員工

惟官方目前尚未透露是次招聘的工資待遇，不過可以親身體驗海島生活，絕對是難能可貴的機會。如果有興趣的人士，就要在9月25日下午3時前遞交申請

責任編輯：蕭寶玲

(節錄)

【原文：大堡礁管理局 招募島嶼看守員（收費文章）】

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