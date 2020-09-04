▲ 港人對退休儲備欠信心 滙豐推FinFit Index冀加強理財教育 -

全球經濟衰退危機下，港人在財政上是否有充分準備？滙豐早前公布「FinFit」調查，發現普遍港人有為未來儲蓄，但欠缺整體、清晰及長遠的財富管理。

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滙豐早前公布HSBC FinFit Index調查，於今年3月訪問了1,511名年齡介乎18至64歲的香港居民，訪問結果配合客戶行為調查數據，計算出港人整體的財務健康水平。

調查顯示，以100分為滿分，受訪者整體得分為67分，財務健康水平屬「中等健康」。

僅38%港人對退休儲備有信心

調查指，有73%受訪者在強積金或退休金外，有為退休開支另作準備，但同時僅得38%受訪者對退休儲備有信心。

滙豐財富管理及個人銀行業務退休策劃主管麥子麒認為，港人有良好的儲蓄文化，普遍有財政儲備，但部分人未有針對退休生活制定相應的儲蓄目標。

他建議，市民可參考滙豐提出的退休策劃指標，按自己理想退休模式，制定生活預算，計算所需退休儲備目標。

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港人儲蓄習慣強 選擇投資產品信心偏弱

調查指，64%受訪者有定期的儲蓄習慣，整體平均月儲7,400元。不過，少於一半的受訪者能善用投資產品增加財富，三分之一受訪者對選擇合適的投資產品缺乏信心。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹認為，這反映港人在理財教育及知識上的不足。

他認同滙豐有責任也有義務在香港推廣理財教育，滙豐將會定期發布「FinFit Index」，期望能協助「提升港人的理財素養，以實現理財目標。」

撰文：李瑩

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