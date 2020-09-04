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【Zoom開學】在家開學放大家庭貧富差距？捐贈二手電腦締造學習平等

博客 18:39 2020/09/04

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【Zoom開學】在家開學放大家庭貧富差距？捐贈二手電腦締造學習平等 -

新冠肺炎疫情下，學校於新學年採用網上授課代替面授，惟在家開學的安排也衍生不少問題。有基層家庭出身的學生未能負擔另購電腦的開支，而要使用屏幕細小的電話「上課」。也有學生在網上訴苦，指家中環境狹窄，擔心開啟視訊時會顯露家庭環境。在家開學或多或少會放大不同家庭之間的貧富差距，社區能否提供更多協助，令網上開學都能做到「人人平等」？

【延伸閱讀】【Back To School】Apple/Lenovo/ASUS/Dell都有優惠！大專院校電腦優惠合集

在家開學放大貧富差距？

疫情下的新學年，學生及家長急急添置電子產品應對網上學習，惟不少基層家庭出身的學生，家中沒有相應的電子設備，或影響學習進度。香港社區組織協會在今年8月25日至27日透過問卷訪問了597個家庭，涉及733名兒童。調查發現，有40.2％的受訪者表示家中沒有可供上網的電腦。

網上學習令貧富差距的問題浮現，即使有電腦可用作網上學習，也有學生因視訊時會顯露家庭環境的問題而煩惱。有人指家長未有提供足夠的空間，在網上學習時需擔心家長會「入鏡」，又或是家中環境嘈吵，難以專心上課。更有大學生擔心家中擠迫的環境會在鏡頭前盡露，而自製一張印有巨型書櫃的圖片作背景，以保個人尊嚴。

相反，較富裕家庭的學生，或已擁有個人的電子產品及書桌，也不用擔心家中環境不夠「好看」。貧富差距在社會上一直存在，但網上開學的安排，或多或少將這個問題呈現在每位學生眼前，影響學習進度之外，學生會否因對家中環境不自信而影響心理健康，也藉得學校及社會關注。

【延伸閱讀】【疫境理財】宅經濟興起 提防「人有我有」心態致衝動消費

網上開學如何做到「人人平等」？

針對基層學生的學習需要，教育局指，一直推行不同措施，支援清貧學生進行電子學習。局方指，3月時曾發函呼籲學校採措施助清貧學生，如借出流動電腦裝置供學生在家使用，同時亦鼓勵學校參加關愛基金，資助清貧中小學生購買流動電腦裝置的項目；截至上月底，約有500間中小學參加；受惠學生由2018/19學年約1.4萬人，增至2019/20學年約2萬人，新學年更會增至逾7萬人。

除了教育局外，不同商家及社區組織也有支援基層學生的措施，如恒基兆業「抗疫基金」的透過6間社福機構向全港各區共2,000名有需要學生，送贈手提電腦連全年無限上網數據。

此外，每人都能夠盡自己的一分力，向慈善團體捐贈二手裝置，向基層學生伸出援手。接受捐贈的團體及計劃包括：仁濟醫院智能電子產品回收計劃家福會逆流齊學計劃明愛電腦工場等。

 

【WHY世代－Mocha】
Y世代女仔，用Y世代視角，探索社會、經濟、生活、環保、消費、文化及品味，話你知「我咁睇」，想知「你點睇」。

撰文 : Mocha

欄名 : WHY世代

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