▲ 【Zoom開學】在家開學放大家庭貧富差距？捐贈二手電腦締造學習平等 -

新冠肺炎疫情下，學校於新學年採用網上授課代替面授，惟在家開學的安排也衍生不少問題。有基層家庭出身的學生未能負擔另購電腦的開支，而要使用屏幕細小的電話「上課」。也有學生在網上訴苦，指家中環境狹窄，擔心開啟視訊時會顯露家庭環境。在家開學或多或少會放大不同家庭之間的貧富差距，社區能否提供更多協助，令網上開學都能做到「人人平等」？

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在家開學放大貧富差距？

疫情下的新學年，學生及家長急急添置電子產品應對網上學習，惟不少基層家庭出身的學生，家中沒有相應的電子設備，或影響學習進度。香港社區組織協會在今年8月25日至27日透過問卷訪問了597個家庭，涉及733名兒童。調查發現，有40.2％的受訪者表示家中沒有可供上網的電腦。

網上學習令貧富差距的問題浮現，即使有電腦可用作網上學習，也有學生因視訊時會顯露家庭環境的問題而煩惱。有人指家長未有提供足夠的空間，在網上學習時需擔心家長會「入鏡」，又或是家中環境嘈吵，難以專心上課。更有大學生擔心家中擠迫的環境會在鏡頭前盡露，而自製一張印有巨型書櫃的圖片作背景，以保個人尊嚴。

相反，較富裕家庭的學生，或已擁有個人的電子產品及書桌，也不用擔心家中環境不夠「好看」。貧富差距在社會上一直存在，但網上開學的安排，或多或少將這個問題呈現在每位學生眼前，影響學習進度之外，學生會否因對家中環境不自信而影響心理健康，也藉得學校及社會關注。

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網上開學如何做到「人人平等」？

針對基層學生的學習需要，教育局指，一直推行不同措施，支援清貧學生進行電子學習。局方指，3月時曾發函呼籲學校採措施助清貧學生，如借出流動電腦裝置供學生在家使用，同時亦鼓勵學校參加關愛基金，資助清貧中小學生購買流動電腦裝置的項目；截至上月底，約有500間中小學參加；受惠學生由2018/19學年約1.4萬人，增至2019/20學年約2萬人，新學年更會增至逾7萬人。

除了教育局外，不同商家及社區組織也有支援基層學生的措施，如恒基兆業「抗疫基金」的透過6間社福機構向全港各區共2,000名有需要學生，送贈手提電腦連全年無限上網數據。

此外，每人都能夠盡自己的一分力，向慈善團體捐贈二手裝置，向基層學生伸出援手。接受捐贈的團體及計劃包括：仁濟醫院智能電子產品回收計劃、家福會逆流齊學計劃及明愛電腦工場等。

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