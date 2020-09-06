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美網站發起戒網挑戰　於國家公園斷網2天即賺1,000美元

職場 14:00 2020/09/06

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美網站發起戒網挑戰　於國家公園斷網2天即賺1,000美元

最近美國一個衛星互聯網資源比較網站發起「戒網挑戰」（Digital Detox Challenge），獲聘者只要駕駛一輛露營車，到美國一個國家公園度過48小時，其間不使用任何網絡服務，即可賺得1,000美元（約7,750港元）獎金。

【延伸閱讀】【財務自由】開拓副業增加收入 成功人士分享3大致勝要訣

獎金7750元　租車食物可報銷

SatelliteInternet.com推出「戒網挑戰」目的是希望鼓勵人們遠離社交網絡，並重新融入大自然。獲聘者可自由選擇出發日期，並於國家公園的露營車上度過一個周末。要奪得1,000美元獎金，條件是其間必須斷網。完成挑戰後，該企將容許獲聘者使用流動數據，在網上分享是次體驗。

美國黃石國家公園（圖片來源：unsplash）

SatelliteInternet.com會先支付獲聘者400美元（約3,100港元），任務完成再支付餘下的600美元（約4,650港元）。所有露營車租用費、流動數據及食物皆可報銷，上限為1,000美元。

活動參加者必須年滿25歲，持有有效駕照及在美工作資格，官網申請截止日期是9月23日。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：美網站發起戒網挑戰 須在國家公園斷網2天（收費文章）】

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