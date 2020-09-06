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【絕世老闆】電動車廠Nikola創辦人守承諾　將18億港元股票送贈50名員工

知識內涵 18:00 2020/09/06

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【絕世老闆】電動車廠Nikola創辦人守承諾　將18億港元股票送贈50名員工

被譽為新一代Tesla的美國電動卡車初創生產商Nikola（美︰NKLA），在投資市場吹捧下，零收入的Nikola竟在短時間內股價暴漲。有外媒報道，Nikola創辦人兼董事長米爾頓（Trevor Milton）將自己個人持有的600萬股、價值2.33億美元（約18億港元）的股票，送贈予公司新創立時的首批50名員工，相當於每位員工可分得3,600萬港元。

兌現創辦公司時的承諾

據Business Insider報道，米爾頓這樣做是履行多年前的承諾。他在Instagram發布影片表示，自己當初創辦Nikola這間公司時，尋找不少世界上最優秀的員工。雖然當時看起來幾乎沒有成功的機率，冒着巨大的風險，但慶幸能夠找到一群能力出眾的好員工，願意從第一天開始就與他並肩奮鬥。

米爾頓資產淨值為40億美元

據悉，送股票後，米爾頓的身家依然相當可觀，他仍持有公司約8,200萬股股票，佔全公司股份的20%。根據福布斯實時億萬富豪指數，目前米爾頓的資產淨值為40億美元（約310億港元）。

事實上，Nikola的股票曾因電動車題材熱潮，自6月初在納斯達克上市後股價急升，被稱為「卡車界特斯拉」。雖然當時Nikola還未生產出首輛電動車，但仍吸引投資者支持。

Nikola生產電動卡車

 

【原文︰美電動卡車創辦人 18億元股票分50員工】（收費文章）

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撰文 : 蕭寶玲

欄名 : 知多啲

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