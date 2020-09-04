【名人踩過界】畢彼特預告　10月份推專屬Rose香檳Fleur de Miraval

▲ 畢彼特的Fleur de Miraval 10 月份才推出，可以先喝其他Rose。

如果說名人打造的葡萄酒品牌，最成功莫過於早年畢彼特及安祖蓮娜祖莉，與法國Rhone區著名的釀酒家族Perrin共同打造的Chateau Miraval玫瑰紅酒。最近畢彼特又有新搞作——Fleur de Miraval，唯一的香檳酒莊只釀製Rose Champagne。

當然此Rose不同彼Rose，前作Chateau Miraval是來自法國南部的Provence，用的都是當地的葡萄——Cinsault、Grenache、Syrah及Rolle等。Fleur de Miraval的Rose Champagne，則是採用香檳常用的白葡萄如Chardonnay及紅葡萄Pinot Noir，並且是有氣泡的。

根據新聞稿透露，Fleur de Miraval會採用不同年份的Chardonnay葡萄，佔了75%，其餘25%強調是採用年輕的Pinot Noir。據Perrin家族的發言人、Chateau de Beaucastel的莊主Famille Perrin表示，他們一直很喜歡年份的Rose Champagne，但就發現香檳中那紅酒強烈的氣息，與酒中的和諧高貴有點格格不入，於是決定採用比較成熟的Chardonnay葡萄，配搭樹齡年輕一點的Pinot Noir，期望達致和諧的境界。

▲ Pinot Noir可以給予Rose那令人愛煞的粉紅酒色，以及紅加侖子及紅莓風味，再與Chardonnay的礦物味互相配合。（酒莊提供）

其實，畢彼特這個新計劃已構思了5年，背後促成此事的，是於2012年為了Chateau Miraval而結盟的Perrin家族，今次還拉攏香檳區第六代的Peters家族，打造全新的Rose Champagne。

Peters家族自1919年已用自家葡萄釀製香檳，擁有50英畝的莊園，當中40英畝是Grand Cru葡萄園，主要在Cote des Blancs，而Peters家族一直是以出產Blanc de Blancs香檳馳名。

不過，大家想飲用Fleur de Miraval還要等一段時間，因為10月15日才正式推出市場，而只釀製20,000瓶，真的是僧多粥少，難怪要賣$340歐羅（約$3,125港元）一瓶。據香港代理Altaya表示，明年年頭才有貨，大家要耐心等待。

▲ Fleur de Miraval, Exclusivement Rose酒液會與酒渣陳年3年才推出市場。（酒莊提供）

香檳達人推介5款Rose Champagne

既然要等，在這炎熱的夏日，不如飲下其他的Rose Champagne啦！請來著名香檳達人Richard Juhlin的大中華代表遠峰一青（Johnny Cheung），揀選了5款Rose香檳幫助大家對抗炎夏。

酒齡超過20年的遠峰一青，和香檳大師 Richard Juhlin 喝香檳也差不多8年，他推薦的3款Rose香檳，紅葡萄Pinot Noir的比例都是佔了五、六成，如Louis Roederer、Dom Perignon及Pol Roger，而Dom Ruinart則是80% Chardonnay、20% Pinot Noir，與Fleur de Miraval的構成有幾分相似。而由母子共同營運的有機酒莊：Eliane Delalot（品牌採用了母親的名字），名字不算很響亮，也是香檳區的小酒莊（只有1.07公頃的葡萄園），但Rose Champagne則是100% Pinot Noir釀造，更加罕見。

1. Louis Roederer, Cristal Rose：遠峰一青認為，對比其他玫瑰香檳來說，Cristal Rose是口感超豐富、濃郁，圓滑和平衡，帶有多層次的紅色水果、百花香氣，複雜和優雅。（推薦年份：1985、1988、1996及2002）

▲ Louis Roederer, Cristal Rose（2012，$3,998，WineShopAsia.com）

2. Dom Perignon, Rose：香氣帶著優雅的礦物，新鮮的櫻桃和輕度的奶油，口感複雜但優雅，中高的酸度帶來活潑生動的酒體。（推薦年份：1985、1988、1993、1995、1996、2000、2002及2006）

▲ Dom Perignon, Rose（2004，$2,480，Royce Cellar）

3. Pol Roger, Rose：明亮的粉紅顏色帶來清新的紅莓、紅果、礦物香氣，口感平衡優雅。（推薦年份：2006、2008）

▲ Pol Roger, Rose（2012，$790，Altaya）

4. Dom Ruinart, Rose：淺粉紅帶點橙的酒色，明顯的礦物、乾紅莓和玫瑰香氣，口感有豐滿的櫻桃、蜜餞、煙熏和礦物味。（推薦年份：1971、1990、1996、1998及2002）

▲ Dom Ruinart, Rose（2002，$2,648，Watson's Wine）

5. Champagne Eliane Delalot, Les Illuminations, Rose：使用放血法（Saignee）釀造，即是在紅酒發酵的過程中，早段已將部分的粉紅酒液取走，再發酵成Rose。遠峰一青說這Rose產量極少，酒體顏色呈現紅色，豐富的櫻桃、活潑紅莓、杏仁的風味，酒體濃郁而優雅，香氣帶著玫瑰和紫羅蘭的花香，口感純淨新鮮而平衡。

▲ Champagne Eliane Delalot, Les Illuminations, Rose（$1,280，Major Cellar）

不過，因為Rose一向產量不多，所以價錢都比較昂貴。

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