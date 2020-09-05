▲ 【美國總統選舉】 拜登若當選美國總統 對亞洲有甚麼影響？

美國總統選舉臨近，拜登在民意調查中的表現優於過去24年裏任何一位民主黨提名人，因此預計獲勝率超過一半。那麼如果拜登成功當選總統，對亞洲意味着甚麼？

中美關係未能重返黃金時期

這很大程度上取決於拜登如何處理美中國關係，即便美國仍然視中國視為競爭對手，但多邊化的傾向看似正在形成。

首先，我們不應期待中美關係能夠重返黃金時期的盛況。雖然拜登擔任副總統時向來支持與北京積極來往，但如今的情況和環境都已經發生改變。事實上，目前在美國，中國「作為一個競爭對手而非合作夥伴」的論調具有廣泛、跨越黨派的支持，而這種局面短期內不會發生改變。

共存、競爭與合作

拜登可能會秉承前任總統奧巴馬「轉向亞洲」的理念。較為明確的是，拜登可能尋求與過去的盟友重修舊好，共同聯手，在與中國的談判中能發出更強而有力的集體聲音。他在去年7月曾暗示將打造「一道盟友陣綫來挑戰中國」，儘管這標誌着特朗普單打獨鬥的「美國優先」戰略發生改變，但值得指出的是，拜登似乎沒有意向表達比特朗普更強硬的反對中國的措辭。

據報道，他意識到與中國「共存」的需要，尤其是在解決新冠肺炎和氣候變化等全球性問題上。無論誰當選，都將出現一次遏抑後反彈，因為選舉期的不確定性和波動性已經過去了。我認為對亞洲政策不會出現重大轉變，所以亞洲風險資產也不會有明顯的反應。

推行極端變革能力有限

即使拜登重申美聯儲的獨立性，但預期美聯儲將繼續保持寬鬆態度，加上美國雙赤字亦將令美元持續走弱。上調公司稅和取消某些所得稅減免影響料將有限。此外，除非民主黨在參議院和眾議院取得全面勝利，否則其推行極端變革的能力是有限的，例如推進綠色基礎設施等。

特朗普VS拜登，誰當選有利美元？按【下一頁】

（節錄）

【原文︰拜登若當選 對亞洲意味着甚麼？】（收費文章）