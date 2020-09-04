【私人貸款】急需現金周轉？7間銀行私人貸款計劃比較（附一覽表）

▲ 急需現金周轉？7大銀行私人貸款計劃比較

疫情影響經濟，更影響市民生計。有不法之徒以「低息貸款」作招徠，向急需現金或需要求職的市民行騙。警方早前公布，低息貸款騙案宗數與去年同期比較大增逾3倍。想借錢周轉，最好都是向信譽良好的銀行或財務機構申請私人貸款。本網就盤點了幾間銀行的私人貸款計劃，若有需要可作參考。

【延伸閱讀】ZA Bank推新貸款服務 3個月內還清 利息及費用全數回贈

▲ 私人貸款計劃比較

比較7間銀行的私人貸款計劃，當中以渣打銀行的實際年利率最低，只需1.98厘。不過，上述最低實際年利率是以貸款額達20萬元或以上及貸款期12個月計算。如果未能滿足上述2個條件，或需負擔較高的年利率。大部分銀行標榜的最低實際年利率，都必須指定要求才可享用。因此，在申請借貸前，謹記留意銀行的條款。

此外，現時不少銀行都會推出網上借貸或迎新優惠。以渣打銀行為例，貸款額達100,000元至199,999元及還款期達12個月或以上，可享1,000元的現金券。而恒生銀行則會根據客戶類別，而提供不同的實際年利率。以貸款額50,000至99,999元為例，優越理財客戶實際年利率為5.40%；特選客戶則為5.86%；其他客戶則為6.32%。若有意借貸，可以留意不同銀行的優惠。

呼籲︰借定唔借 還得到先好借

責任編輯：曹佩鈞

========

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看