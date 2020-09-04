▲ 【台灣製造】國產手機冒起攻陷市場 台灣HTC轉型不順前路茫茫

國產品牌攻陷智能手機市場，昔日風光一時的台灣品牌HTC，今日卻未見於市場有突出表現。猷記得，在國產品牌手機崛起前，HTC可曾是Android手機的先驅，有能力與蘋果iPhone一拼的品牌。

HTC欲振雄風之際 管理層求去

不過，隨著國產手機以規模效益進佔全球，HTC的手機已差點被人遺忘了。對上一部旗艦手機已是兩年前的U12+。今年，正當HTC要重振雄風，推出首部5G智能手機之際，卻又要面對管理層下船求去的場面。

HTC在本周四清早公布，因新冠肺炎疫情影響，執行長暨總經理 Yves Maitre 不易兼顧家庭與工作，因此在上任即將滿一週年之際提出請辭，立即生效。執行長一職將由董事長王雪紅兼任。

疫情之下 HTC收入低位徘徊

Yves Maitre才於去年９月17日接任宏達電執行長，主要任務是擬定 5G 相關策略，讓 HTC 能在生態鏈中扮演重要角色。王雪紅曾指Maitre了解 VR、AR、5G 及 AI的人才，是公司拓展新方向很好的人選。

不過，Maitre以難以兼顧家庭和工作為由請辭，雖然理由很得體，但若然公司發展前景廣濶，有足够的空間讓Maitre發揮的話，也不會就此請辭吧。

薑餅人翻查了HTC今年以來的每月收入報告，發現在疫情影響下，HTC的收入只能在低位徘徊，每月收入介乎3億台幣至6億多台幣不等，當中收入最多的為6月份，達到6.49億台幣，這相信公司當月開始售賣今年首部手機產品Desire 20 Pro的貢獻。

全年首7個月的營業額不足30億台幣，較去年下跌一半。

飢餓行銷失效 用家等到不耐煩

事實上，HTC在六月公布要推出首款5G手機的時候，對一眾HTC迷實在是久違了的好消息。然而，這家台灣公司卻錯失了這個能讓公司重新出頭的機會。

公司在六月中發佈了U20 5G手機， 採用高通765G處理器，而非旗艦級的865系列，加上公司大玩饑餓行銷，七月開始了為期兩個月的預約登記，但預約只是取得禮物，卻沒有特別的價格優惠。

好了，等了兩個月後，HTC才宣布九月正式開售，最快本周便出貨。這樣一來，客戶要等了起碼兩個半月才能把新機弄到手，比買蘋果iPhone還要困難。

未專注做好本業 又伸手搞VR

問題是，現今HTC手機與其他Android手機沒有太大分別，其獨家的HTC Sense界面也早已淨化成Pure Android的體驗。這樣的出貨大計，若不是管理層不懂行銷，也就是倒自己米。

結果，要買5G手機的用家，都選擇了三星或Sony等品牌的產品，HTC原本可以盡享的頭啖湯優勢也就消失了。

事實上，若HTC能够專注個別手機市場，如入門手機或中階手機，每年平均出四五款型號，以外判生產，壓低生產成本，在台灣市場也應有力一拼。

但公司卻堅持轉型為Virtual Reality虛擬實境裝置生產商，以VIVE品牌推出的裝置，雖然能够應用在不少行業，但畢竟仍然是小眾玩意。

強者如Facebook也未能把VR產品賣到盤滿砵滿，就可知VR非一門容易經營的生意。

管理層未看透市場需要

本來，以5G加VR加手機會是非常有利HTC的結合，皆因HTC大可將其VIVE平台的遊戲移到手機內，透過5G低時延的特性，讓用家可隨時打VR game。但U20 5G似乎尚未見到這樣的安排。

若日後這鐵三角真的來到HTC的真旗艦手機，大家也就務必要留意了。