▲ 英智庫倡4天工作周救經濟 創造就業機會更可工作生活平衡？ -

英國有智庫建議，政府可試行4日工作制，應對疫下失業率高企等問題。疫情期間，外地政府更有意透過縮減工作日振興經濟。企業若情況合適，可考慮試行。

英國智庫Autonomy表示，公營機構若可實行4天工作周，則有機會創造50萬份工作，因4日工作制意味工作可更均衡地分布予勞工群體。

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4天工作 省電費增生產力

Autonomy指，每周工作4日有助提高生產力，及創造工作機會之餘，更可令員工更開心及健康，減少員工出現職業倦怠（burnout）、精神健康問題，並可改善工作生活平衡，當地三分二的員工已出現壓力過大或過勞等問題。

微軟去年曾在日本的分公司試驗每周五關閉辦公室，結果發現員工生產力比前年同期大增4成，企業本身也可節省多項開支，例如電費。

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員工願減薪 換取生活平衡

未來的工作趨勢或更傾向注重工作生活平衡，求職網站Joblist今年公布的一項調查發現，約3成員工表示願意放棄一部分工資換取更佳的工作生活平衡，管理層員工願意為此放棄多達2,820美元（約21,855港元），但最肯減工資換生活的群組其實是家長，因他們平均願意減工資5%。

對部分員工而言，工作並非生活的全部，4天工作制倘實行得當，或可改善員工精神健康，假設僱主將省下的開支用以額外聘請散工，更可在一定程度上減低失業率，但仍應視乎行業及工種的需求，仔細斟酌。

撰文 : 黃凱迪

（節錄）

【原文：疫下救經濟 每周返4日工？】

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