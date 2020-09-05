  • 25°C
香港時間 : 2020905日 (六) 10:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

英智庫倡4天工作周救經濟 創造就業機會更可工作生活平衡？

職場 10:00 2020/09/05

分享：

英智庫倡4天工作周救經濟 創造就業機會更可工作生活平衡？ -

英國有智庫建議，政府可試行4日工作制，應對疫下失業率高企等問題。疫情期間，外地政府更有意透過縮減工作日振興經濟。企業若情況合適，可考慮試行。

英國智庫Autonomy表示，公營機構若可實行4天工作周，則有機會創造50萬份工作，因4日工作制意味工作可更均衡地分布予勞工群體。

【延伸閱讀】【好書推介】疫下富豪身家不跌反升 中產上流機會大減？

4天工作　省電費增生產力

Autonomy指，每周工作4日有助提高生產力，及創造工作機會之餘，更可令員工更開心及健康，減少員工出現職業倦怠（burnout）、精神健康問題，並可改善工作生活平衡，當地三分二的員工已出現壓力過大或過勞等問題。

微軟去年曾在日本的分公司試驗每周五關閉辦公室，結果發現員工生產力比前年同期大增4成，企業本身也可節省多項開支，例如電費。

【延伸閱讀】【在家工作】網絡釣魚攻擊次數增　WFH如何保障網絡安全？

員工願減薪　換取生活平衡

未來的工作趨勢或更傾向注重工作生活平衡，求職網站Joblist今年公布的一項調查發現，約3成員工表示願意放棄一部分工資換取更佳的工作生活平衡，管理層員工願意為此放棄多達2,820美元（約21,855港元），但最肯減工資換生活的群組其實是家長，因他們平均願意減工資5%。

對部分員工而言，工作並非生活的全部，4天工作制倘實行得當，或可改善員工精神健康，假設僱主將省下的開支用以額外聘請散工，更可在一定程度上減低失業率，但仍應視乎行業及工種的需求，仔細斟酌。

撰文 : 黃凱迪

（節錄）

【原文：疫下救經濟 每周返4日工？

＝＝＝＝＝＝＝

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

欄名 : 職場百科

相關文章

復課無期私人教學需求急增 美家庭教師年薪可達97萬港元
2020/08/02
復課無期私人教學需求急增 美家庭教師年薪可達97萬港元
【Workation】日本推「工作度假」 倡打工仔邊度假邊遙距工作
2020/07/29
【Workation】日本推「工作度假」 倡打工仔邊度假邊遙距工作
【WFH】美國在家工作調查　打工仔工時及開會次數增
2020/08/15
【WFH】美國在家工作調查　打工仔工時及開會次數增
拖延症影響工作進度？3個問題助你擺脫拖延症
2020/08/13
拖延症影響工作進度？3個問題助你擺脫拖延症
【生存法則】生存搵食硬道理　認清殘酷「森林法則」
2020/09/03
【生存法則】生存搵食硬道理　認清殘酷「森林法則」

最新專欄文章 更多

【搵工轉行】再培訓局第二期「特別‧愛增值」計劃　免學費兼享每月最高5,800元特別津貼
2020/09/03
【搵工轉行】再培訓局第二期「特別‧愛增值」計劃　免學費兼享每月最高5,800元特別津貼
【股神智慧】蓋茨（Bill Gates）親自焗蛋糕為「股神」 巴菲特慶祝90歲生日　感性分享從巴菲特身上學會最重要的事（立即睇片）
2020/09/02
【股神智慧】蓋茨（Bill Gates）親自焗蛋糕為「股神」 巴菲特慶祝90歲生日　感性分享從巴菲特身上學會最重要的事（立即睇片）
勞工處優化3個就業計劃　每名僱員最多可獲1.2萬元留任津貼
2020/09/02
勞工處優化3個就業計劃　每名僱員最多可獲1.2萬元留任津貼
【Brian Cha廣告】Brian Cha（車志健）網上推銷課程惹爭議　激勵課程能否增加賺錢能力？
2020/08/28
【Brian Cha廣告】Brian Cha（車志健）網上推銷課程惹爭議　激勵課程能否增加賺錢能力？
【政府請人】DSE 5科2級即可申請！支援服務助理月薪12,900元
2020/08/21
【政府請人】DSE 5科2級即可申請！支援服務助理月薪12,900元
疫情 失業 行業 失業率 英國 日本

下一篇文章

【搵工轉行】再培訓局第二期「特別‧愛增值」計劃　免學費兼享每月最高5,800元特別津貼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版