新冠肺炎持續蔓延，對全球經濟造成重大影響。在疫情下，各國繼續量化寬鬆，在可見的將來，環球息率相信仍會持續偏低；而投資市況波動難測亦是常態。

父母的兩難

為人父母者，自然希望為子女鋪設優質教育大道；當子女漸漸長大，除升學外，亦希望給他們置業。但觀乎目前的經濟大環境，要達成多個理財目標，難免要面對抉擇。

「疫」市中發掘理想錢途

銀行存款持續低息；股票投資潛在回報較高，但風險亦較高，更要花時間管理；基金的入場門檻也不低……對於工作繁忙，無暇親身管理投資的人士而言，高收益保險儲蓄計劃是既簡單、又具效益的財富增值方案。相對於一般的儲蓄保險計劃，這類計劃能提供相對較高的長線潛在回報，因為計劃由專業投資團隊代為管理，透過跨地域、跨行業、跨週期的多元投資組合，爭取更高潛在回報之餘，同時分散投資風險，因此，近年成為不少精明父母用作為子女規劃未來的選擇。

多重回報 滾存生息

高收益保險儲蓄計劃一般具有保證現金價值，亦提供非保證的「年終紅利」及「終期紅利」。非保證回報會受宏觀經濟影響出現短期波動，所以高收益儲蓄計劃是需要透過時間爭取更高的長線回報潛力，讓雪球效應發揮更大功效，因此特別適合為子女規劃更美好的未來。日後子女升學時，可提取保單部分現金價值用作支付學費和生活費，同時，讓餘下的資金繼續滾存累積，讓雪球效應繼續發揮功效，到子女學有所成，又可再套現為他們支付置業的首期。

目標在望 萬無一失

儲蓄保險較其他財富增值工具優勝之處，就是具有保障成分。萬一於供款期間發生任何意外，餘下的保費將由保險公司代付，確保為子女悉心規劃的儲蓄大計不會成為泡影。

一份儲蓄保險 三大理財效益

時至今天，儲蓄保險的功能越趨廣泛，有些計劃可將保單內的現金價值轉換為年金，甚至透過更改保單受保人，讓財富傳承。一份多功能的儲蓄險，讓你魚與熊掌，皆可兼得！

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