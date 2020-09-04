▲ 【股民哀歌】暖男5年前為求婚$130盡沽騰訊 今日回首「哭成淚人」

「股王」騰訊 （00700） 是投資者的愛股之一。近日，有咖啡店在社交媒體發文，指有男顧客近日收到一張由該咖啡店寄出的未來明信片，提到事主在5年前以130元盡沽60手騰訊持股，來買戒指向女友求婚，但今日回首當時決定，事主指「收到後，我哭成了淚人。」

2008年9.5元買入60手

牧羊少年咖啡館The Alchemist Cafe在Facebook專頁發文指，該未來明信片是事主在2015年8月底撰寫的，明信片中提到，當時事主決定買戒指向女朋友求婚，於是將2008年每股9.5元買入的60手騰訊，在130元全數沽出，並指「放晒果（嗰）一刻，有d（啲）感動到想喊」。

事主成功低買高賣，獲利豐厚，但有網民留言表示「好想喊，後悔死啦！」、「見到呢封信，應該想掉左（咗）手上隻戒指，換番（返）60手騰訊」、「有無諗過無求婚就唔會放左（咗）700呀？」

這5年，騰訊股價長升長有，相信是網民是替事主錯過了近5年的巨大升幅，而感到可惜。

持貨而今 帳面值3,100萬

計一計數，事主在2008年以每股9.5元買入60手騰訊，當時每手是200股，即事主一共持有1.2萬股，買入成本約11.4萬元。

2014年，騰訊股價升破500元水平，騰訊當時宣布拆股，1拆5後，事主持股增至6萬股。如果事主期間沒有加倉，至2015年以每股130元全數沽出，即套現780萬元，減去買入成本，即事主獲利768.6萬元。

假設事主當年沒有沽貨，並持倉至今，以今日收市價518元計算，該批股份價值約3,100萬元，即事主帳面是可多賺2,300萬元。今日回首，事主是因為賺少了2,300萬元，還是對於婚姻及人生有另一種體會，而「哭成了淚人」，留待讀者判斷了。

▲ 騰訊在2014年拆細後，股價愈升愈有。

上市公司為甚麼要拆股，了解按【下一頁】

責任編輯︰陳啟昌

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