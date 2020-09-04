【退休規劃】退休理財不止保本 滙豐麥子麒教你30至60歲退休理財重點

▲ 【退休規劃】退休理財不止保本 專家教你30至60歲退休理財重點

滙豐早前公布的「FinFit」調查，結果顯示，僅38%受訪者對退休儲備有信心。滙豐財富管理及個人銀行業務退休策劃主管麥子麒就針對不同年齡階段，提出需要關注的退休理財重點。

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30歲擁時間優勢 愈早起步愈好

以65歲為退休目標，若30歲起步，即有長達35年的時間作準備。麥子麒指，愈早開始為退休作準備，能有更多時間滾存資金，加快儲蓄的效果。他粗略估計指，若40歲才開始為退休準備，較30歲需要投放多1.3倍資金，才會達到同樣水平的退休儲備，因為30歲開始準備會較40歲開始多10年的投資回報，所以建議30歲的人士要及早起步，為退休籌謀。

▲ 麥子麒指，30歲擁有時間優勢，退休規劃愈早起步愈好。

40歲收入開支同時增加 需顧及不同理財目標

40歲人士的工作收入隨經驗累積而有所增長，與此同時，或需要應付更多的生活開支，例如子女的教育、供養父母及償還物業貸款等。因要顧及不同的理財需要，麥子麒建議40歲的人士需要按不同的理財目標制定合適的理財計劃，例如是子女的教育基金，以及個人的退休理財目標等，並按必要性及急切等因素排列優先次序。

他又指，由於步入40歲愈接近退休年齡，較30歲時更應定期檢視個人退休規劃進度，了解退休投資組合的表現。此外，亦要評估個人及家庭醫療或財政保障是否足夠，以免有突發開支時難以應付。

▲ 40歲的收入開支同時增加，需顧及不同理財目標，並制定相應的理財計劃。

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50歲檢視儲蓄進度 策劃自製長糧

踏入50歲，麥子麒指，人們應更加密切地檢視個人退休儲蓄的進度，衡量其退休儲備是否足夠應付理想的退休的生活模式，若進度落後，或要考慮降低對退休生活的期望，甚至要延遲退休。此外，退休投資組合的投資策略或要從財富增長的目標，逐步調整至為退休自製長糧，或要考慮年金及債券等投資產品。

▲ 50歲的投資策略或要從財富增長的目標，逐步調整至為退休自製長糧。

60歲做好開支預算 避免花光積蓄

進入60歲的階段，麥子麒建議開始退休生活的人士，需做好生活開支的預算，定期檢視退休投資組合的回報，以免因開支增加或投資回報未如理想，而花光退休儲備。

此外，麥子麒也提醒，隨着人類愈來愈長壽，人們活到70至80歲，甚至更長亦屬等閒，退休後的投資也要考慮到有長達20年投資期，因此不建議退休後將資金全部投放至保本的投資產品，以免財富被通脹蠶食。他建議，即使在退休後，需要按個人需要降低投資組合的風險，但同時可分散投資至不同類型的投資產品，保本以外也要為財富增長，以應付長達20年或更長的退休生活需要。

責任編輯：李瑩

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