▲ 買恒生科指ETF不可不知的3點

緊接南方東英推出首隻恒生科技指數ETF（03033），恒生投資管理推出的ETF（03032）及華夏推出的ETF（03088）亦將相繼登場。對於想沾手超熱門科技板塊的散戶來說，ETF看似一網打盡，無疑相當吸引。

一如任何投資產品，買之前必須先了解這些ETF的特點，是否適合自己的投資需要；在某些情況下，買個股也許會是更佳選擇。

第一點：ETF不宜作短炒工具

南方東英恒生科指ETF首日掛牌，即發生相當趣怪的「蝦碌」事件。在當天開市前的競價時段，曾報出高至20元的單位價格兼且有成交；在開市後首兩分鐘，有2700萬元介乎8.95元至20元之間的成交，開市約3分鐘後價格才逐步修正至貼近這隻ETF「正常」的NAV（淨資產價值）。

說是「蝦碌」，是因為ETF本質就是用來追蹤特定指數，一般是沒有投資者會用ETF與指數的差別來做Arbitrage（套利）的。而出現如此不正常之狀況，究竟是系統問題抑或莊家問題，暫時各有各說。從投資者角度，這是否反映仍有散戶不甚了解ETF的基礎概念，把ETF當成IPO新股來炒？無論如何，用20元接貨，就當上了投資課。

無論是那隻ETF，基本概念都一樣。ETF是典型的被動投資工具，目的是讓沒興趣或沒時間跟市的投資者們，有機會獲取某個市場的長期升值。ETF與指數基金（Index Fund）相似，最大分別是ETF買賣證券化，價格貼市，而且手續費通常較低，所以近年成了被動型長綫投資者的最愛。

要炒即日鮮，ETF絕對不適合。嚴格來說，ETF的原始概念，跟投機性短炒在理念上是完全相反的。

第二點：個別ETF有分別

由於市場對恒生科指前景甚為睇好，「開波」沒多久便有3隻相關ETF推出。既然都是追蹤「港版納指」，相互間有甚麼分別？

最現實的，當然要看管理費及經常性開支比率，愈低愈好。其次，對於小資一族，投資門檻也是重要考慮。最後，是ETF品牌，於這，口味因人而異；例如Vanguard（領航）長期經營貨真價實，是美國絕大部分打工仔的首選。

第三點：所追蹤指數的成份股

恒生科指只有30隻成份股，情況與有103隻成份股的納指有所不同，前者理論上波動較大，亦較容易被少數明星股帶動或拖累。這當然不代表恒生科指ETF就比QQQ（Invesco追蹤納指的ETF）差，而是投資者需要對指數的動能有基本了解，以及對該市場前景有個看法，然後再決定這隻ETF是否適合自己。

以恒生科指來說，從3033首掛事件，可推估有興趣者不少屬於偏好短綫操作的散戶；對於這類投資者，買個股應會是較適合的選擇。

作者：Motley Fool Staff

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