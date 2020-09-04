  • 31°C
香港時間 : 2020904日 (五) 13:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

買恒生科指ETF不可不知的3點

博客 12:03 2020/09/04

分享：

買恒生科指ETF不可不知的3點

緊接南方東英推出首隻恒生科技指數ETF（03033），恒生投資管理推出的ETF（03032）及華夏推出的ETF（03088）亦將相繼登場。對於想沾手超熱門科技板塊的散戶來說，ETF看似一網打盡，無疑相當吸引。

一如任何投資產品，買之前必須先了解這些ETF的特點，是否適合自己的投資需要；在某些情況下，買個股也許會是更佳選擇。

第一點：ETF不宜作短炒工具

南方東英恒生科指ETF首日掛牌，即發生相當趣怪的「蝦碌」事件。在當天開市前的競價時段，曾報出高至20元的單位價格兼且有成交；在開市後首兩分鐘，有2700萬元介乎8.95元至20元之間的成交，開市約3分鐘後價格才逐步修正至貼近這隻ETF「正常」的NAV（淨資產價值）。

說是「蝦碌」，是因為ETF本質就是用來追蹤特定指數，一般是沒有投資者會用ETF與指數的差別來做Arbitrage（套利）的。而出現如此不正常之狀況，究竟是系統問題抑或莊家問題，暫時各有各說。從投資者角度，這是否反映仍有散戶不甚了解ETF的基礎概念，把ETF當成IPO新股來炒？無論如何，用20元接貨，就當上了投資課。

無論是那隻ETF，基本概念都一樣。ETF是典型的被動投資工具，目的是讓沒興趣或沒時間跟市的投資者們，有機會獲取某個市場的長期升值。ETF與指數基金（Index Fund）相似，最大分別是ETF買賣證券化，價格貼市，而且手續費通常較低，所以近年成了被動型長綫投資者的最愛。

要炒即日鮮，ETF絕對不適合。嚴格來說，ETF的原始概念，跟投機性短炒在理念上是完全相反的。

第二點：個別ETF有分別

由於市場對恒生科指前景甚為睇好，「開波」沒多久便有3隻相關ETF推出。既然都是追蹤「港版納指」，相互間有甚麼分別？

最現實的，當然要看管理費及經常性開支比率，愈低愈好。其次，對於小資一族，投資門檻也是重要考慮。最後，是ETF品牌，於這，口味因人而異；例如Vanguard（領航）長期經營貨真價實，是美國絕大部分打工仔的首選。

第三點：所追蹤指數的成份股

恒生科指只有30隻成份股，情況與有103隻成份股的納指有所不同，前者理論上波動較大，亦較容易被少數明星股帶動或拖累。這當然不代表恒生科指ETF就比QQQ（Invesco追蹤納指的ETF）差，而是投資者需要對指數的動能有基本了解，以及對該市場前景有個看法，然後再決定這隻ETF是否適合自己。

以恒生科指來說，從3033首掛事件，可推估有興趣者不少屬於偏好短綫操作的散戶；對於這類投資者，買個股應會是較適合的選擇。

 

作者：Motley Fool Staff

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

【關於The Motley Fool hk
萬里富The Motley Fool HK是獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議。我們公司的使命是讓世界變得更醒目、更開心、更富有。母公司為美國The Motley Fool LLC成立於1993年。

欄名 : 萬里創富

最新專欄文章 更多

博客 - 港版健康碼落實在即　部署三大受惠股
2020/08/28
港版健康碼落實在即　部署三大受惠股
博客 - 兩夫婦怎樣合力創造財富？
2020/08/21
兩夫婦怎樣合力創造財富？
博客 - 【美股分析】未來10年必成贏家的3個行業（內附精選美股名單）
2020/08/14
【美股分析】未來10年必成贏家的3個行業（內附精選美股名單）
博客 - 【買股票投資】大學畢業買咩股？　年輕人應長期持有的三隻股票
2020/08/07
【買股票投資】大學畢業買咩股？　年輕人應長期持有的三隻股票
博客 - 阿里巴巴旗下螞蟻集團如何稱霸市場？
2020/07/31
阿里巴巴旗下螞蟻集團如何稱霸市場？
ETF 股票 基金 投資產品 納斯達克綜合指數 恒生科技指數 指數 成交 IPO 即日鮮

下一篇文章

【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點 比較各大保險公司紅利實現率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【螞蟻上市】螞蟻集團IPO 7個你要知的投資要點
【螞蟻上市】螞蟻集團IPO 7個你要知的投資要點
博客 - 【蘋果拆股】美股拆細你要知道的重點
【蘋果拆股】美股拆細你要知道的重點
【生存法則】生存搵食硬道理　認清殘酷「森林法則」
【生存法則】生存搵食硬道理　認清殘酷「森林法則」
博客 - 若人類活到150歲　將為社會帶來甚麼改變和挑戰？
若人類活到150歲　將為社會帶來甚麼改變和挑戰？
博客 - 【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點 比較各大保險公司紅利實現率
【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點 比較各大保險公司紅利實現率
勞力士2020年新錶全登場　推水鬼Submariner盲十黑十綠圈優化版
勞力士2020年新錶全登場　推水鬼Submariner盲十黑十綠圈優化版