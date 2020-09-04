【ETF理財】買恒生科指ETF之前　你要知道的3點

▲ 買恒生科指ETF不可不知的3點

緊接南方東英推出首隻恒生科技指數ETF（03033），恒生投資管理推出的ETF（03032）及華夏推出的ETF（03088）亦將相繼登場。對於想沾手超熱門科技板塊的散戶來說，ETF看似一網打盡，無疑相當吸引。

一如任何投資產品，買之前必須先了解這些ETF的特點，是否適合自己的投資需要；在某些情況下，買個股也許會是更佳選擇。

第一點：ETF不宜作短炒工具

南方東英恒生科指ETF首日掛牌，即發生相當趣怪的「蝦碌」事件。

當天開市前的競價時段，曾報出高至20元的單位價格兼且有成交；在開市後首兩分鐘，有2700萬元介乎8.95元至20元之間的成交，開市約3分鐘後價格才逐步修正至貼近這隻ETF「正常」的NAV（淨資產價值）。

說是「蝦碌」，是因為ETF本質就是用來追蹤特定指數，一般是沒有投資者會用ETF與指數的差別來做Arbitrage（套利）的。

而出現如此不正常之狀況，究竟是系統問題抑或莊家問題，暫時各有各說。

ETF不能當新股炒

從投資者角度，這是否反映仍有散戶不甚了解ETF的基礎概念，把ETF當成IPO新股來炒？

無論如何，用20元接貨，就當上了投資課。

無論是那隻ETF，基本概念都一樣。

ETF是典型的被動投資工具，目的是讓沒興趣或沒時間跟市的投資者們，有機會獲取某個市場的長期升值。

ETF與指數基金（Index Fund）相似，最大分別是ETF買賣證券化，價格貼市，而且手續費通常較低，所以近年成了被動型長綫投資者的最愛。

要炒即日鮮，ETF絕對不適合。嚴格來說，ETF的原始概念，跟投機性短炒在理念上是完全相反的。

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