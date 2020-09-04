【BNO移民英國】英下議院10月23日二讀法案　建議讓所有香港公民申請BNO及提供居留權

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英國政府為合資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的人士及其近親提供「5+1」的入籍路徑，惟僅為已擁有相關資格的港人受惠。英國自由民主黨國會議員卡邁克爾（Alistair Carmichael）向英國國會提交法案，要求英國政府開放讓所有香港公民申請BNO，並為他們提供居留權，讓他們可以無限期在英國居住及工作，該法案將會於10月23日進行二讀。
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英國自由民主黨亦相當歡迎英國政府為合資格申請BNO的人士提供入籍途徑。不過，該黨更認為無論是否擁有BNO身分，所有港人都必須保護自身的權利及自由。
因此，卡邁克爾向英國國會提交法案，要求英國政府開放讓所有香港公民申請BNO，並為他們提供居留權，讓他們可以無限期在英國居住及工作。該黨更呼籲英國政府支持該法案，而法案將會於10月23日進行二讀。
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 移民攻略