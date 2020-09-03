  • 30°C
香港時間 : 2020903日 (四) 21:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點

退休及生活保障 20:55 2020/09/03

分享：

【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點

盲點3﹕保險公司會不會於早期年份造靚條數？

紅利實現率曾被視為針對儲蓄保險的辣招，不少消費者都十分關注，保險公司自然希望數字更吸引。

現時，多數儲蓄保險的分紅政策，亦容許保險公司有彈性地緩和調整紅利派發，將利潤或虧損在較長的年期內攤分，當投資大賺時，保險公司收起部分的紅利不派，用來補貼投資不利時，仍能維持分紅，藉以緩和回報波幅。

但是，這造法亦有潛在漏洞，讓保險公司於保單早期，要派發的紅利又不多時，輕易地做到很高的紅利實現率。

紅利實現率僅供參考　誰能預測未來？

雖然紅利實現率提高了儲蓄保險的透明度，但現時有的數據並不足以預測長綫的分紅表現。

事實上，長綫儲蓄保險橫跨幾十載，甚至可以傳三代，保險公司的精算師要準確預測30年或以後的回報率，談何容易？

試想想，如果陳先生在30年前90年代買下一份儲蓄保險，哪時候預算的回報率超過10%，以當時美國國債息率8.859%，其實並不誇張；30年前，誰能估計息率持續下滑，跌至今時的0.679%？

既然靠估，如何確保客戶得到合理的回報才是重要！下次再談。

上一頁

以上資訊更新至2020年8月，僅供參考，並不是銷售建議。 

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：儲蓄保險紅利實現率100%就靠得住？比較各大保險公司的紅利實現率 】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

 

欄名 : 保險解碼

最新專欄文章 更多

博客 - 【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點
今日
【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點
博客 - 【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點　紅利實現率高於100%=無得輸？
今日
【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點　紅利實現率高於100%=無得輸？
保險公司 保險產品 儲蓄保險 儲蓄

下一篇文章

【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
【移民澳紐‧澳洲】澳洲6款投資移民 邊種簽證最易過關？
【移民澳紐‧澳洲】澳洲6款投資移民 邊種簽證最易過關？
【退休規劃】退休生活如何過得快樂？　金錢之外緊記這14個快樂規條
【退休規劃】退休生活如何過得快樂？　金錢之外緊記這14個快樂規條
接種HPV疫苗定價多少？3間機構大比併
接種HPV疫苗定價多少？3間機構大比併
【MPF】6個情況下 未滿65歲可提早領強積金
【MPF】6個情況下 未滿65歲可提早領強積金
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併