▲ 【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點

盲點3﹕保險公司會不會於早期年份造靚條數？

紅利實現率曾被視為針對儲蓄保險的辣招，不少消費者都十分關注，保險公司自然希望數字更吸引。

現時，多數儲蓄保險的分紅政策，亦容許保險公司有彈性地緩和調整紅利派發，將利潤或虧損在較長的年期內攤分，當投資大賺時，保險公司收起部分的紅利不派，用來補貼投資不利時，仍能維持分紅，藉以緩和回報波幅。

但是，這造法亦有潛在漏洞，讓保險公司於保單早期，要派發的紅利又不多時，輕易地做到很高的紅利實現率。

紅利實現率僅供參考 誰能預測未來？

雖然紅利實現率提高了儲蓄保險的透明度，但現時有的數據並不足以預測長綫的分紅表現。

事實上，長綫儲蓄保險橫跨幾十載，甚至可以傳三代，保險公司的精算師要準確預測30年或以後的回報率，談何容易？

試想想，如果陳先生在30年前90年代買下一份儲蓄保險，哪時候預算的回報率超過10%，以當時美國國債息率8.859%，其實並不誇張；30年前，誰能估計息率持續下滑，跌至今時的0.679%？

既然靠估，如何確保客戶得到合理的回報才是重要！下次再談。

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以上資訊更新至2020年8月，僅供參考，並不是銷售建議。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：儲蓄保險紅利實現率100%就靠得住？比較各大保險公司的紅利實現率 】

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