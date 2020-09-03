▲ 【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點 紅利實現率高於100%=無得輸？

坊間有儲蓄保險聲稱總回報達每年6%，遠勝銀行存款利率的回報，因此吸引不少人投保。要留意，儲蓄保險的總回報分為「保證」及「非保證」成份；當保險產品着重保證回報時，回報有限；若期望儲蓄保險的回報更具爆炸力，保險公司就要投資股票等較高風險的項目，回報自然傾向非保證。

所謂非保證，就是沒有合約保證。

紅利實現率高於100%=無得輸？

儲蓄保險的投資策略由保險公司的投資專家主理，只要產品的紅利實現率可高達、甚至高過100%，照買，是否就無得輸？

儲蓄保險可觀的回報通常來自非保證的紅利。

以前，保險公司派發非保證紅利的情況極不透明，投保人能否得到期望的紅利，儼然賭博，得失靠彩數。

有見及此，2015年，保監處（保監局的前身）公布指示，要求保險公司需披露分紅儲蓄保險的紅利實現率。

所謂紅利實現率，就是﹕

實際派發的非保證紅利 / 銷售建議書顯示的非保證紅利 X 100%

紅利實現率似是個簡單的比率，從字面看，紅利實現率自然愈高愈好，不少保險代理甚至把它吹捧成儲蓄保險的重要指標。

但是，如果消費者不了解箇中意義，隨時誤墜盲點。

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