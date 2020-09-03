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【生存法則】生存搵食硬道理　認清殘酷「森林法則」

博客 19:13 2020/09/03

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【生存法則】生存搵食硬道理　認清殘酷「森林法則」

一場新冠肺炎疫情，改變人類生活常態，亦令經濟重創，企業減薪、裁員；打工仔停工、失業，影響力生計。若非身家豐厚，EQ超高，打工仔很容易變得心情鬱悶、滿肚怨氣。情緒發洩，是要的，否則谷爆。

不過，「肥碌」曾智華勸勉大家，發洩完，一定要回歸理性面對現實！因為，根本無人會同情你甚或可憐你。

食得鹹魚抵得渴

成人世界的鐵律，一定是：食得鹹魚抵得渴，打甩門牙帶血吞！

他表示自己生長在舊式中國人家庭，對男性要求，百份百要堅強：男兒有淚不輕彈，流血不流淚。

所以，十分鄙視軟弱。你遇事失敗變大喊十？不單無人會呵護，反之，分分鐘換來兜巴星，星到你醒覺現實中的「森林法則」。

真實世界永恆定理

真實世界中，有幾項永恆定理：

  • 唔蝕得，勿投資；
  • 唔輸得，勿比賽；
  • 唔炒得、勿打工（自己做老闆啦！）
  • 唔執得，勿營商。

聽落，好似冷酷無情。

不過，愈遲開竅，愈遲接受（有得唔接受咩？），就愈痛苦。

投資大忌　勿只諗Upside

香港人，尤其男性，多愛成功，又愛認叻，更個個夢想發達，故十之七八會投資，包括股票、物業，及真真正正搞一盤生意。

弊在，人性及無知使然，大部分拿出真金白銀去「尋夢」時，皆只往好處看，即只諗Upside，賺到錢就點點點。

更天真者，以為自己眼光蓋世，定必有賺無蝕，走去借錢投資。

結果……大家問問身兼「投資者」的資深打工仔就知，

1.若投資真的賺梗/好賺，就無人捱份牛工啦

2.當然十之七八在投資路上血跡斑斑，不停「交學費」

強者vs弱者

強者必會繼續上路。

弱者，一世做「大喊十」，長期扮演Loser可也。

【原文刊載於iMoney，題為：唔蝕得　勿投資】

人文科學 職場文化 經濟 裁員 疫情 失業

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