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AEON Living Plaza樂富店買5送1​​​​​​​　點點綠急凍產品3件8折

消費錦囊 07:00 2020/09/04

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. AEON Living Plaza：買5送1

AEON Living Plaza樂富店推出開幕優惠，由即日至9月13日推出買5送1優惠。

Living Plaza by AEON樂富店
地址：九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場A區三樓3169A號舖
營業時間：10:00 – 22:00

2. 點點綠：急凍產品2件85折 3件8折

由即日起至9月30日，於點點綠網店購買急凍貨品(豬、牛、雞)，正價可享2件85折或3件8折優惠。

點點綠網店

3. 鴻福堂：$100/5支、$150/8支自家涼茶

由即日起至9月30日，鴻福堂推出自家涼茶限定優惠，以$100購買價值$24-$28之自家涼茶5支，$150更可以買8支涼茶。

需要注意，以上優惠不包括楊枝甘露、自家涼茶價錢不適用於羅湖、落馬洲及山頂廣場分店。此優惠不可兌換現金，不可與其他優惠同時使用。而產品數量有限，售完即止。

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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