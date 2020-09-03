第二期「特別‧愛增值」計劃接受報名　有咩課程可以揀？

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1. 【搵工轉行】再培訓局第二期「特別‧愛增值」計劃 免學費兼享每月最高5,800元特別津貼

第二期「特別‧愛增值」計劃現已接受報名，免學費之餘仲有特別津貼！

2. 【網上購物】調查指9成人將繼續網上購物 三分一Z世代將增光顧實體店

疫情過後，你嘅消費習慣會唔會改變？

3. 【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點 比較各大保險公司紅利實現率

儲蓄保險紅利實現率100%好好賺？拆解坊間對紅利實現率的謬誤。

撰文：hket小編

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