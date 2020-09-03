  • 30°C
香港時間 : 2020903日 (四) 19:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

第二期「特別‧愛增值」計劃接受報名　有咩課程可以揀？

理財學堂 18:41 2020/09/03

分享：

第二期「特別‧愛增值」計劃現已接受報名，免學費之餘仲有特別津貼！疫情過後，你嘅消費習慣會唔會改變？儲蓄保險紅利實現率100%好好賺？拆解坊間對紅利實現率的謬誤。「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 【搵工轉行】再培訓局第二期「特別‧愛增值」計劃　免學費兼享每月最高5,800元特別津貼

第二期「特別‧愛增值」計劃現已接受報名，免學費之餘仲有特別津貼！

2. 【網上購物】調查指9成人將繼續網上購物 三分一Z世代將增光顧實體店

疫情過後，你嘅消費習慣會唔會改變？

3. 【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點 比較各大保險公司紅利實現率

儲蓄保險紅利實現率100%好好賺？拆解坊間對紅利實現率的謬誤。

撰文：hket小編

========

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

欄名 : 今日理財筆記

最新專欄文章 更多

今日理財筆記 - 財務自由要點做？趁年輕做呢10年事
2020/09/02
財務自由要點做？趁年輕做呢10年事
螞蟻集團最快10月掛牌　投資有咩要注意？
2020/09/01
螞蟻集團最快10月掛牌　投資有咩要注意？
今日理財筆記 - 八達通日日賞積分今日到期　仲有積分點算好？
2020/08/31
八達通日日賞積分今日到期　仲有積分點算好？
今日理財筆記 - 投資初哥買賣ETF 專家教你要注意呢2點
2020/08/28
投資初哥買賣ETF 專家教你要注意呢2點
今日理財筆記 - 「現金為王」概念不再適用？《富爸爸‧窮爸爸》作者解構背後原因
2020/08/27
「現金為王」概念不再適用？《富爸爸‧窮爸爸》作者解構背後原因

上一篇文章

【可持續投資】全球可持續發展基金和ETF規模達2,500億美元　中國規模僅次歐美

下一篇文章

【人民幣匯率】人民幣走勢會有隱憂嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版