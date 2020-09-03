▲ 【失婚女人】離婚沒有令她失去所有 更一躍成為全球女首富 -

離婚，並非一段婚姻最理想的結局。然而，兩個人在一段婚姻關係中看不到將來，離婚也是無奈的選項之一。若兩人在婚姻關係上已建立好財政基礎並有財產共識與協議，就算最終無奈要分，也不至於失去所有。

夫妻離婚，其中一個大問題便是財產分配及是否需要支付贍養費。離婚分身家，一方的財產自會減少，亦有一方因分身家而致富。

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據CNN報道，全球首富兼網購平台亞馬遜（Amazon）行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）與前妻麥肯齊（MacKenzie Scott）於去年達成離婚協議，MacKenzie取得4%亞馬遜股份，據當時的帳面估計值350億美元（約2,730億港元），成為歷來最貴的離婚協議。

今年科技股走勢向好，更令貝索斯及麥肯齊的身家齊齊暴漲。根據Refinitiv的數據，在過去3個月中，亞馬遜的股價上升了約28%，今年迄今為止已上升了90%以上。股票的飆升使貝索斯的身家增加到超過2,000億美元（15,500億港元），而麥肯齊也因持有亞馬遜的股份而身家暴漲。

根據彭博的億萬富翁指數，麥肯齊的身家現在已經達到680億美元（5,270億港元），擊敗L’OREAL女繼承人Francoise Bettencourt Meyers，成為最新的女首富，也在世界富豪中排名第12位。

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正所謂發財立品，麥肯齊積極參與慈善事業。今年7月，她宣布已經向116個組織捐贈了近17億美元（132億港元），所關注及推動的議題，涵蓋種族平等到氣候變化等。



去年，麥肯齊與簽署了由「股神」巴菲特（Warren Buffett）及微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）及其妻子梅琳達（Melinda Gates）創立的「捐贈誓言」（The Giving Pledge）的慈善活動，承諾將自己的大部分財富奉獻給慈善事業。



責任編輯：李瑩

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