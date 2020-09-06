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LinkedIn推10項免費綫上課程　具5種以上軟技能更可增曝光率

職場 10:00 2020/09/06

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LinkedIn推10項免費綫上課程　具5種以上軟技能更可增曝光率

新冠肺炎疫情影響全球經濟，不少國家失業人數上升。不論在就業或失業期間，不少僱員都想藉着這段時間，透過綫上學習，提升個人工作技能。求職平台LinkedIn最近就為僱員免費推出10個技能課程，幫助他們增加職場競爭力。

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10項課程 可隨時在家學習

受疫情影響，綫上學習已成為新趨勢，據LinkedIn早前發布的報告指出，截至今年4月份，用戶在LinkedIn一共觀看170萬小時的影片學習內容，較2月份增加了130%。

有人力資源人員表示，目前遙距工作模式已成為全球大趨勢，員工除了具備硬性工作技能之外，亦要擁有創造力及協作能力等軟技能。

LinkedIn推出10項免費軟技能綫上課程，包括溝通技巧、業務管理、數據科學、資料儲存技術、技術支援、領導力及數位素養（Digital Literacy）等課程。

當參加者完成綫上專業技能課程後，更可以將其添加到個人求職資料中。LinkedIn表示，具備上述5個以上技能的求職者，不但可在平台上增加曝光率，同時會容易獲得人力資源部門及僱主的青睞。

 

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

 

【原文：LinkedIn免費綫上課程 培訓職場軟技能（收費文章）】

 

 ========

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欄名 : 職場百科

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