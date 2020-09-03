【可持續投資】全球可持續發展基金和ETF規模達2,500億美元　中國規模僅次歐美

晨星發布《被動型可持續發展基金：2020年全球格局》最新報告，截至2020年6月30日，全球共有534隻可持續發展指數互惠基金和交易所買賣基金（ETF），總資產管理規模達到2,500億美元，產品數量和涉資規模均在過去三年間增加逾一倍，其中歐洲佔全球資產規模超過四分之三，美國佔比為20%。

歐美以外市場註冊的被動型可持續發展基金資產規模總值為105億美元，佔全球資產規模4.2%。香港市場則只有兩隻被動型可持續發展基金。

中國：產品開發主要圍繞環境主題。20隻被動型可持續發展基金當中，有16隻聚焦於環境主題，其中6隻的投資對象為從事新能源汽車行業的中國A股。

台灣：台灣現時有三隻被動型管理可持續發展基金，當中兩隻於2019年推出。三隻基金的總資產管理規模合計達到12億美元，令台灣成為歐美地區以外僅次於澳洲和中國的第三大市場。

日本：投資者可在其他領域實踐被動型可持續投資策略，例如日本的政府養老投資基金（GPIF）以委託投資的方式，投資於多項ESG指數，截至2020年3月的投資額已較去年同期增長63%，達到5.7萬億日圓（相當於536億美元）。

中國成為歐美以外最大市場

晨星亞洲交易所買賣基金研究總監蔡俊傑表示，亞洲投資者對接納可持續投資的步伐和積極程度各異，儘管如此，中國已成為歐美以外最大規模的被動型管理可持續發展基金市場，資產規模達到41億美元，澳洲及台灣則跟隨其後。

隨着被動型可持續發展基金規模日增，產品更趨複雜，蔡俊傑指：「投資者必須更仔細了解產品。投資者應重點考慮基金的可持續發展焦點、策略、行業和地域傾向、追蹤誤差及收費等因素。」

一表看清證監會認可ESG基金，按︰【下一頁】

責任編輯︰陳啟昌

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