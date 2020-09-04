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【退休規劃】僅38%港人對退休儲備有信心 滙豐麥子麒剖析退休理財常見錯誤

退休及生活保障 14:41 2020/09/04

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【退休規劃】僅38%港人對退休儲備有信心 滙豐麥子麒剖析退休理財常見錯誤 -

滙豐早前公布的「FinFit」調查，結果顯示，有73%受訪者在強積金或退休金外，有為退休後的開支另作準備，但與此同時僅得38%受訪者對退休儲備有信心。滙豐財富管理及個人銀行業務退休策劃主管麥子麒認為，港人對退休儲備信心欠奉，或與儲蓄目標不清晰有關。

【延伸閱讀】港人儲蓄習慣強 選擇投資產品信心偏弱 滙豐推FinFit Index冀加強理財教育

為理想退休生活模式　制定清晰儲蓄目標  

麥子麒認為，香港人有良好的儲蓄文化，普遍港人均有一定的財政儲備，但部分人對退休所需的資金未有充分了解，未能針對個人退休生活制定相應的儲蓄目標，導致他們雖有退休準備，卻又擔心所準備的資金或不足以應付退休後的開支。

每個人追求的退休生活各有不同，應如何制定合適的儲蓄目標，增加對退休理財的信心？麥子麒建議，可以按自己理想退休模式，去制定生活開支預算的方式，計算所需的退休儲蓄。他又指，可參考滙豐提出的退休策劃指標，指標由滙豐委聘澳洲退休基金協會進行研究及分析，是按在港享受基本、簡約、舒適或豐盛退休生活方式，建議每月所需的預算開支金額的參考指標。

以今年第3季的最新指標為例，2人家庭在香港生活的4種不同的退休生活每月開支分別為：基本生活12,120元、簡約生活17,505元、舒適生活29,800元及豐盛退休51,435元。該退休預算涵蓋了住屋、食物、交通及醫療等開支，並會每季度更新1次，以反映商品及服務的價格轉變。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 退休理財

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