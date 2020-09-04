Tesla新一代V3超級充電站登陸香港　Model 3叉5分鐘可行120公里

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【台灣製造】國產手機冒起攻陷市場 台灣HTC轉型不順前路茫茫
早前政府宣佈將電動車首次登記稅的寬減安排，由原本的明年3月31日延至2024年，期間會繼續推行「一換一」計劃，以及維持寬減電動私家車的首次登記稅。電動車巨頭Tesla更在此時在香港推出新一代V3 Supercharging 超級充電服務，可以用超驚人的高速充電，著實令不少駕開汽油車的人為之心動。
Model 3完全支援
V3超級充電站位於新開的將軍澳日出康城The LOHAS停車場內，有3個V3 Supercharging充電位及3個三相中速充電器。全新充電模式的充電峰值可達至250kW的功率，Model 3長續航版及Performance版只需5分鐘即可補充約120公里的行駛里程，不過標準版只支援170kW充電峰值。而Model S及Model X則要另外配置CCS Combo 2轉插頭，2019年5月前生產型號更要回廠升級。分別支援145kW及180145kW充電峰值，10分鐘即可補充約100公里行駛里程。
超級充電服務需要額外收費，每kWh收$3.10，已充電完畢但仍停泊在Supercharger超級充電站車位的車輛，更要需繳付超時佔用費。未來幾個月陸續在港島南區、中區、九龍西增設全新的V3 Supercharging超級充電站，Tesla車主不用專誠長途跋涉前往康城。
撰文 : 張頌婷
欄名 : 型男玩物誌