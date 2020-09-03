【搵工轉行】再培訓局第二期「特別‧愛增值」計劃　免學費兼享每月最高5,800元特別津貼

▲ 【搵工轉行】第二期「特別‧愛增值」計劃現已接受報名 免費報讀兼享每月最高5,800元的特別津貼

受新冠肺炎疫情及經濟衰退影響，令不少打工仔的生計受到影響，面對開工不足或失業等問題。在待業期間，不妨趁機進修充實自己，增加就業機會，甚至可以報讀一些職業課程計劃轉換跑道。

【延伸閱讀】【財務自由】開拓副業增加收入 成功人士分享3大致勝要訣

僱員再培訓局為於2019年6月1日後失業、就業不足或正放無薪假的人士，推出「特別・愛增值」計劃，現時已展開第二期「特別計劃」，課程選擇更增至約300項，涵蓋28個行業範疇、「創新科技」及「通用技能」範疇。

完成「全日制」或「職業技能」課程之學員，局方更會提供一般為期3個月的就業跟進服務，包括就業輔導、工作轉介、入職後跟進等。

需要注意的是，每名申請人在兩期「特別計劃」合共可報讀最多4項課程，當中可包括不多於2項「全日制」「職業技能」課程。而第一期尚未入班的申請人，其申請將自動延續至第二期，申請人毋須重新辦理課程申請。申請人亦可按其培訓需要，更改其原來的課程選擇。

報讀要求：

在2019年6月1日或之後失業或就業不足人士，包括被僱主要求放取無薪假期（任何一個月內放取不少於4天無薪假期），或開工不足（2019年6月1日或之後的受僱或自僱工作只及2019年6月1日前的80%或以下）的人士；

無指定行業或學歷限制，惟必須為香港合資格僱員；及

須符合個別課程的入讀資格

課程選擇：

「職業技能」課程設有241項「全日制」或「部分時間制」的課程，涵蓋28個行業範疇，包括「建造及裝修」、「機電」、「保險」、「中醫保健」、「物流」、「物業管理及保安」、「社會服務」、「健康護理」、「美容」及「金融財務」等行業。個別課程設有入讀資格，課程由不同的培訓機構提供。

「創新科技」課程設有10項「部分時間制」課程，提供跨行業適用的資訊及通訊科技範疇訓練，包括網絡管理、區塊鏈、人工智能及大數據等。個別課程設有入讀資格，課程由不同的培訓機構提供。

「通用技能」則設有23項「全日制」及「部分時間制」課程，涵蓋普通話、英文、資訊科技應用及個人素養範疇。入讀門檻較其他課程低，僅要求能閱讀簡單中文及英文字母。

第二期「特別・愛增值」計劃課程資料一覽

報讀方法：

申請人需填妥「特別．愛增值」計劃2課程申請表，並提供身份證明文件、學歷證明及工作或專業資格證明。申請人可親身遞交申請表及相關證明文件至培訓機構，或將申請表及所需文件副本郵寄至培訓機構，並於開課前向相關培訓機構出示文件正本。

報名時間：至12月31日

入讀日期：2021年3月31日或之前

特別津貼：

出席率達80%的合資格學員可於課程完結後獲發放特別津貼，每名學員每月可獲發放的津貼額上限為5,800元。

課程類別 每日津貼額 全日制課程 223元 部分時間制課程 部分時間制課程：111.5元

此外，第二期「特別計劃」更提供「企業包班」安排，支援企業為開工不足或放取無薪假期的僱員提供在職培訓。僱主及僱員均費用全免，出席率達8成的僱員亦可於課程完結後獲發特別津貼。

「特別‧愛增值」計劃詳情

責任編輯：曹佩鈞

========

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看