▲ 【人民幣匯率】人民幣走勢會有隱憂嗎？

人仔後市怎樣？招商銀行金融市場部外滙首席分析師李劉陽認為，長期來看，即使美國通脹抬升，短期利率可能都會被錨定在零利率附近，這對美元滙率是個中長期利空。

下半年外匯投資部署 沽空美元勝算高

美國銀行公布的最新調查報告顯示，逾36%受訪基金經理認為，沽空美元將是下半年最具勝算的外滙套利交易之一。

報告表示，相比美國經濟復甦前景因疫情反覆而存在較大不確定性，全球其他經濟體疫情防控效果更好、經濟復甦前景更佳，吸引全球資本更願意投資非美貨幣資產。

法國巴黎銀行（中國）有限公司中國滙率及本地市場策略主管季天鶴觀察到，自8月下旬以來，市場購滙盤逐漸減少，尤其是在上周人民幣滙率突破關鍵點位6.90之後，實需交易的出口商處於加速結滙階段。

人民幣匯率 短錢料在6.6 - 6.9上落

「未來人民幣超預期升破6.6，可能來自於企業大規模結滙或美元指數超預期下行。」

浙商證券首席經濟學家李超認為，當前形勢下，人民幣兌美元滙率將在6.75附近形成新的中樞，上限為6.6、下限為6.9。

當然，升值預期中還是存在不確定性。

美匯走向成短綫關鍵

「人民幣滙率既有可能因為美元的下跌和自身趨勢的強化而進一步升向6.70一帶，也有可能因為美元的短期反彈而出現技術性回抽。」李劉陽說。

看來，這也就是人仔近期趨勢。

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投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

【人民幣匯率上升的原因：按此】