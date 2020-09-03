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【人民幣匯率】人民幣匯率升除因為美匯弱　仲有一個原因

理財學堂 16:05 2020/09/03

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【人民幣匯率】人民幣匯率升除因為美匯弱　仲有一個原因

人民幣匯率升，不少人認為是美滙下跌所致，這似乎是見樹木，不見森林。不少人認為前一兩周，美國聯儲局開完會，提出不管通脹升多少，只管不加息，美滙才下探92水平，所以美滙跌，人民幣匯率才升。

人民幣匯價升浪始於5月　累升3,500點子

但事實上，今次人民幣匯價升浪是始於5月，人民幣匯價升到目前，不是升了幾多百點子，而是已升了3,500點子。這個大升幅是不可僅以一句美滙跌，人滙升而視之。而應另探還有何因。

滙率強與弱　與跨境資金流動有關

滙率的強弱，與跨境資金流動是有一定聯繫。

渣打中國發布的最新報告稱，全球大概有2.5萬億至3萬億美元的資產管理規模在跟蹤WGBI（世界政府債券指數），中國國債一旦納入該指數，按中國債券在該指數中的比重5.7%預計，理論上可以帶來1,400億至1,700億元美元的被動資金流入。

外資流入中國　利好人民幣

為甚麼外資肯流向中國？商家怕死，但又愛金。

如果投資地不安全，商家是不敢把資金（即是他們條命）搭進來，如果投資無回報，或回報不足，資金也不會來。所以外資肯來是變相說明，在中國投資是安全的，在中國投資是有利的，先說利的一面。

光大證券：內地經濟有望向好

二季度經濟基本是V形修復，上市公司的盈利也現回升，非金融非石油石化的利潤，在二季度中有所回升，創業板第二季度增速逾40%，中小板逾25%。

在三、四季度這方面的業績，續有望好。

中國債券吸引外資　利好人民幣

股市是吸引外資來華的一個點，另外中國債券也是另個吸引點，上文引了渣打銀行報告，謂，外資會來買中國債，為甚麼會買？

9月1日中美國債利差高達235個基點，截至7月底，境外機構累計持有中國債券2.67萬億元，較6月末增加了1,650億元，持有量佔中國債券市場餘額的2.8%，看明白了，外資起碼是自6、7月起已增持中國國債，這就是人滙升的其中一個原因。

【人民幣走勢價有隱憂嗎？按此

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 匯率走勢

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