法國波爾多右岸Pomerol王者　Petrus 4 枝酒Robert Parker給100分是怎樣拿到？

▲ 在蘇富比的「古國泰醫生珍藏美酒」拍賣會上，有這4枝100分的Petrus拍賣。

葡萄酒的拍賣會上，除了布根地的DRC、波爾多的5大酒莊外，右岸的Petrus也經常頻密亮相。像今次蘇富比的古國泰醫生珍藏美酒拍賣會，就有跨越60年的Petrus，囊括多個重要年份，如傳奇的 1961年及一瓶1970年3公升裝，可以說非常少見。但右岸真的沒有其他葡萄酒可以與Petrus匹敵嗎？且聽蘇富比洋酒亞洲區主管Adam Bilbey怎樣說。

▲ Petrus, 1970（1瓶3公升，估價$70,000-$95,000港元）：對於Petrus來說，1970及1971年，雙雙都納入傳奇年份，連飲酒無數的蘇富比洋酒名譽主席、葡萄酒大師Serena Sutcliffe，也希望可以經常有機會飲用。（圖片：蘇富比提供）

據著名酒評家Robert Parker在其2005年出版的《The World's Greatest Wine Estates－A Modern Perspective》一書中提及，Petrus開始揚名是在40年代後期，其1945、1947及1950年份，都令人「驚艷」。而1921、1929、1945、1947、1948、1950、1961、1964、1970、1971、1975、1989、1990、1998、2000及2003，都是他曾經試過，覺得很有紀念價值的佳釀；Parker甚至給與1989、1990、1998及2000年，4個年份100分。

像1998年Petrus，Parker是這樣形容：

有非凡的純淨、超級凝煉、極其豐厚，令人欣賞的含蓄酸度。還有極佳的中段口感。需要有耐性等待，預期可飲用年份：2010-2040。

又如1990年，Parker這樣說：

這是一枝引人入勝的Petrus，很像1970年的風格，或者是1947年的現代版。葡萄酒仍然很年青，甚至仍未到青春期，但已可飲用，相信還有許多風味陸續有來。

▲ 酒評家Robert Parker認為1990年（3瓶，估價$75,000-$100,000港元）很像1970年的風格。（圖片：蘇富比提供）

對Parker來說，Petrus是可以陳年50+的代表；對許多倒紅客來說，Petrus是終極Merlot葡萄的最佳示範，因為Petrus接近用100% Merlot釀製，這亦是Adam Bilbey認為Petrus一直受追捧的其中原因之一。「Petrus每年只釀製2,500箱，需求大過供應，因此在出色的年份，往往價格就會上揚。」Adam舉了一個例子，在2019年10月的蘇富比拍賣會上，3瓶1.5公升裝的Petrus 1961，以$930,000港元成交。

▲ Petrus, 1961（1瓶，估價$55,000-$75,000港元）：1961年就如1982年，一直都是波爾多的傳奇年份。這61年Petrus風味，令人想起砵酒，既馥郁又富泥土氣息，但仍有新鮮果味殿後。（圖片：蘇富比提供）

Le Pin及Petrus叮噹馬頭

那難道波爾多右岸的葡萄酒，就沒有與Petrus可以匹敵的佳釀嗎？Adam認為，同樣是來自右岸Pomerol的Le Pin，是可以與Petrus一較高下。Le Pin是由車房酒（Garage Wine）起家，因為它是在農場的地庫開始釀造，因此沒有稱自己為Chateau，而是用了附近的松樹（Pine）命名。

Adam形容Le Pin的風格是比它的鄰居Petrus，更芳香、更華麗、更豐厚，可惜，筆者從未見過，也從未試過。原因簡單，它的產量比Petrus更少，每年只有400-600箱，相比Lafite年產約29,000箱，實在少得可憐。

▲ Adam認為Le Pin需要留意的年份，包括：1989、1990、1998、2000、2005、2009、2015及2010年份（12瓶，估價$280,000-$380,000港元）。（圖片：蘇富比提供）

蘇富比洋酒名譽主席、葡萄酒大師Serena Sutcliffe曾表示，對客人最高的禮待，莫過於開一瓶Petrus；或許對於罕見的Le Pin，大家也無任歡迎。

Info

古國泰醫生珍藏美酒

這次拍賣除了Petrus酒莊外，還呈獻古國泰醫生珍藏半世紀的美酒，拍品共計超過850項，總估價達2,700-3,800萬港元，匯聚來自世界各地的佳釀，包括62項Domaine de la Romanee-Conti（DRC）名釀；一系列波爾多出品，如Haut-Brion、 Latour、Lafite、Margaux及Mouton-Rothschild等，還有隆河區Guigal的精選。

拍賣日期：9月5日

地點：香港蘇富比藝術空間（金鐘太古廣場1座5樓）